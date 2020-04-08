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İş yerlerinin açılması konusu... "Bilim insanlarının bize doğru yolu göstermesine izin verilmeli”

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İş yerlerinin açılması konusu... "Bilim insanlarının bize doğru yolu göstermesine izin verilmeli”
İş yerlerinin açılması konusu... "Bilim insanlarının bize doğru yolu göstermesine izin verilmeli”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman açıklama yaptı...

İşte o açıklama;

Yeniden "açılma" konusu gündemde. Başta bazı hükumet yetkilileri olmak üzere tarih telaffuz edenler de var. Elbette, mümkün olan en kısa zamanda "yeniden açılma" hepimizin arzusu. Ekonomik olarak da buna ihtiyacımız var. Ama bu işin, herhangi bir bilimsel temeli olmayan tarih önerileriyle gündeme getirilmesi doğru değil. Bu konuda bilim insanlarının bize doğru yolu göstermesine izin verelim lütfen. Pozitif vakaların ve temaslıların izole edildiğini, dışarıya kapalı olarak içeride "açılma"nın artık tehdit oluşturmadığını ve açılacak iş yerlerinin faaliyet standartlarının ne olduğunu, denetimin nasıl yapılması gerektiğini bizlere onlar söyleyecekler. Bu arada başta yoğun bakım olmak üzere sağlık alanındaki eksikliklerimizi de hızla gidermemiz gerekiyor elbette. Tarih, gece gündüz bu konuyla uğraşan bilim insanlarından gelecek. Aksi, bu kadar emeği boşa çıkarma ve başa dönem riskini yaratır ki sorumluluğu büyük olur...

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