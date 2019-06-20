İsaak-Solomu büstü Derinya kapısı bölgesinden taşınıyor

Tasos İsaak ve Solomos Solomu’nun Derinya Kapısı’nın olduğu bölgede bulunan büstlerinin, şahsi araziye izinsiz olarak konulması nedeniyle taşınacağı bildirildi.
Alithia gazetesi, arazi sahibinin, büstü izni olmadan arazisine koymaları nedeniyle şikayetçi olduğunu ve Rum Hukuk Dairesi’nin Rum polisine, konuyu araştırması için talimat verdiğini yazdı.
Haberde, büstün “İsaak-Solomu’yu Anma İnisiyatifi” üyesi olan motosikletliler tarafından konulduğu belirtildi.
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