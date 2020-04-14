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İŞAD: Adanın genel durum haritası çıkarılsın

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İŞAD: Adanın genel durum haritası çıkarılsın
İŞAD: Adanın genel durum haritası çıkarılsın

Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği (İŞAD) hükümetin uygulamaları çerçevesinde ekonomi ve sağlık konusuna ilişkin düşüncelerini içeren açıklama yaptı.

İŞAD Yönetim Kurulu adına yazılı bir açıklama yapan Yönetim Kurulu üyesi Yeşim Direl, hükümetin uyguladığı politiklarla özel sektörü batırdığını savundu..

Direl hükümet uygulamalarının kamu özel ayırımının yanında devlet yardımından faydalanacak ve faydalanamayacak ayırımını yarattığını da ileri sürdü.

Covid 19 çerçevesinde uygulanan sağlık politikası hakkında  da derneğin düşüncelerini aktaran Direl,bir an önce adanın genel durum haritasının çıkarılması ve bunun ardından da şirketlerin belli bir sıra ve düzen ile açılabilmesini istediklerini belirtti.

Direl, aksi bir durumda hasta sayısının pik yapabileceğini ve bunun altından ne devlet ne de özel sektörün kalkabileceğini ifade etti.

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