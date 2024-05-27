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İŞAD, Akçay köyünde incelemelerde bulundu!

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İŞAD Yönetim Kurulu Başkanı Enver Mamülcü Yönetim Kurulu Üyeleri, Güzelyurt’a Bağlı Akçay Köyüni ziyaret etti, narenciye bahçelerinde incelemelerde bulunarak üreticilerle bir araya geldi.
İŞAD, Akçay köyünde incelemelerde bulundu!

İŞAD Yönetim Kurulu Başkanı Enver Mamülcü  Yönetim Kurulu Üyeleri Narenciye üretimi ve üreticinin yaşadığı sıkıntıları yerinde görmek üzere Güzelyurt’a Bağlı Akçay Köyünü ziyaret etti.

İŞAD yönetimi ziyaretinde Köyün Muhtarı ve üreticilerle bir araya gelerek, sorunları ve neler yapılması gerekliliği için çözüm yollarını konuştu, Kıbrıs Türk Narenciye İhracatcıları Birliği Başkanı Ahmet Ha’stürk, Ziraat Mühendisi İzlem Nizam eşliğinde gözlemlemelerde  bulunuldu.

Zİyaretle ilgili yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

Üreticinin gerek hava koşullarının getirdiği gerek yanlış üretim politikalarının etkisi altında olduğu bir sezonda ürünlerin dalında kalarak bir sonraki sezonda daha da vahim bir sonuca ulaşacaklarından bahsedildi. Sezonun başında Güney Kıbrıs Rum Kesiminde görülen Yeşillenme Hastalığı olduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Bu Hastalığın hiçbir suretle olmadığını değerlendiren uzmanlar, ülke içerisinde hastalığın var olduğu manipülasyon ile turunçgil ürünlerimizin değerini düşürerek dalında kalmasına sebep verilmiştir. Gelecek yılın meyve tutumu gerçekleşmiş ancak bu sezonun ürünü halen hasat edilmemiştir, bu ağaçların sağlığı bakımından çok vahim etkisi haline gelecek diğer sezonun ürün kalitesi ile rekolteside daha da büyük zararlar doğuracağı anlamına gelmektedir. King mandarin de hasat edilenin ödemesi halen yapılmadı. Yere dökülenin ödemesi yapılacak mı ? Bilinmiyor. Valencia portakalın hasat edilmesi artık pek mümkün görülmüyor.  Bakanlar Kurulunun çoktan bu ürünleri ödemek üzere karar üretmesi ve Daireden memurları tesbit için araziye göndermesi gerekirdi. Ödeyeceğiz demek yeterli değildir. Şu an harekete geçmeyerek ve bu kararları üretmeyerek gelecek yılın ürününe ve ağaçlara zarar vermektedirler.

 

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