  • BIST 98.171
  • Altın 384,733
  • Dolar 6,9382
  • Euro 7,4880
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

İŞAD Başkanı Mamülcü çocuklardan özür diledi

» »
Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği(İŞAD) Başkanı Enver Mamülcü, insanoğlu olarak çocuklardan özür diledi.
İŞAD Başkanı Mamülcü çocuklardan özür diledi

Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği(İŞAD) Başkanı Enver Mamülcü, insanoğlu olarak çocuklardan özür diledi.

İŞAD Yönetim Kurulu Bakanı Mamülcü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını vesilesiyle yayınladığı mesajda, çocukların özgürlük  vasıflarını ellerinden alıp evlere kapattıkları, savaşlarla birçok insanın özellikle masum çocukların öldürülmesine neden oldukları, doğayı kirleterek birçok hastalığa neden oldukları, en sonunda da virüs salgınına sebep oldukları, Mustafa Kemal Atatürk’ün verdiği bu büyük olguyu coşkuyla kutlatamadıkları için insanlık bireyi olarak çocuklardan özür diledi.

Ülkeyi daha yaşanılabilir bir yer haline getirmek için var gücümüzle çalışmak gerektiğini belirten Mamülcü, “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Büyük Lider Rauf Raif Denktaş’ı rahmetle anar bu toprakları vatan olarak bırakan mücadele eden tüm atalarımıza minnettarlığımızı tekrardan sunar Egemenlik ve Çocuk Bayramının tüm dünyaya kutlu olmasını diliyorum” dedi.

(ID/ÖK)

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erdoğan GÜRHAN hayatını kaybetti23 Nisan 2020 Perşembe 15:43
  • Sağlık Bakanı Pilli, Lefkoşa Devlet Hastanesini Ziyaret Etti23 Nisan 2020 Perşembe 15:42
  • Ramazan’da Kızılay ve Evkaf ihtiyaç sahiplerine destek olacak23 Nisan 2020 Perşembe 15:38
  • Başbakan Tatar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı Dolayısıyla 6 İlçeden Çocuklarla Sosyal Medya Ortamında Bir Araya Geldi23 Nisan 2020 Perşembe 15:38
  • KTAMS Başkanı Bengihan:Hükümet krizin bedelini dar ve sabit gelirlilere ödetmekte ısrarcı23 Nisan 2020 Perşembe 15:34
  • Basın Emekçilerine Covıd – 19 Testi Yapılacak23 Nisan 2020 Perşembe 15:33
  • İŞAD Başkanı Mamülcü çocuklardan özür diledi23 Nisan 2020 Perşembe 15:29
  • Sağlık Bakanı Ali Pilli Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti23 Nisan 2020 Perşembe 13:55
  • Başsavcılık: “Sayın Başbakan’ın Başsavcılığa Herhangi Bir Şikayeti Olmamıştır”23 Nisan 2020 Perşembe 12:36
  • 72 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal etti23 Nisan 2020 Perşembe 11:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti