  • BIST 114.449
  • Altın 388,405
  • Dolar 6,8503
  • Euro 7,7211
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAUykuyu düzenleyen, stresi azaltan 6 koku

İŞAD Başkanı Mamülcü: “Devletimiz gerçek anlamda işleyişe sahip olsaydı açılıma ihtiyaç duymazdık”

» »
İŞAD Başkanı Mamülcü: “Devletimiz gerçek anlamda işleyişe sahip olsaydı açılıma ihtiyaç duymazdık”
İŞAD Başkanı Mamülcü: “Devletimiz gerçek anlamda işleyişe sahip olsaydı açılıma ihtiyaç duymazdık”

Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği (İŞAD) Başkanı Enver Mamülcü, Bakanlar Kurulu’nun 1 Temmuz’da uçuşları başlatma kararını eleştirerek  “Devletimiz gerçek anlamda işleyişe sahip olsaydı açılıma ihtiyaç duymazdık” ifadelerini kullandı.

Süreç içerisinde devletin “fakir, dirayetsiz ve çaresiz” olduğunu, ekonomi akışını sağlamaktan yoksun kalarak halkı açlığa ittiğini vurgulayan Mamülcü, gelinen boyutun sağlık koşullarının ekonomik koşullardan daha önemli hale geldiği noktada olduğunu ifade etti.

Mamülcü’nün açıklaması şu şekilde:

“1 Temmuz tarihinde ülke giriş-çıkışları içerisinde yer alan riskler daha da artarak sağlık sistemi içerisinde kırılganlık yapısının daha fazla olma riskini de beraberinde getirmesi aşikârdır. Devletimiz gerçek anlamda işleyişe sahip olsa bu açılıma ihtiyaç duymadan halkın iradesi ile başarılan sıfır vaka yönünde kapıların kapalı kalarak sağlık sisteminin korunması ve riske edilmemesi için göze alınacak bir unsur olurdu bir daha gördük ki devlet fakir dirayetsiz ve çaresiz; bu yönden ülke insanının yaşama unsuru olan ekonomi akışını sağlamaktan yoksundur yani halkın artık bıçak kemiğe dayandığı ekonominin dibe vurduğu ve sağlık koşullarının ekonomik koşullardan daha önemli hale geldiği noktadadır. Ülkemizde halen pandemi hastanesinin olmayışı aynı zamanda yetersiz sağlık koşullarının bulunmasına da baktığımızda akla gelen soru şu olur ‘Her şey para kazanmak uğruna hayatımızı riske edilmesi öngörülen bir arzu mudur?’”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pilli: "1 Temmuz ile ilgili kararı en kısa sürede vereceğiz"25 Haziran 2020 Perşembe 08:28
  • Güzelyurt-Lefke yolunda ölümlü kaza! 1 ölü, 1 yaralı25 Haziran 2020 Perşembe 08:09
  • Avrupa Gazetesi yeniden yayın hayatına girdi25 Haziran 2020 Perşembe 08:02
  • Kolejlere kayıtlar başladı25 Haziran 2020 Perşembe 08:00
  • Meclis Ekim'e kadar tatile çıkıyor25 Haziran 2020 Perşembe 07:56
  • Polis arıyor... Cinayet zanlısı halen bulunamadı!25 Haziran 2020 Perşembe 07:37
  • Tatar, Arasta esnafını temsilen bir heyeti kabul ederek görüştü24 Haziran 2020 Çarşamba 22:18
  • Pile Türk Muhtarı Güden:İngiliz Polisi çocukların PCR testi olmadığı için sorun çıkarıyor24 Haziran 2020 Çarşamba 20:08
  • Erhürman: 1 Temmuz'da karantinasız dışa açılma kararını da geri alacaksınız...24 Haziran 2020 Çarşamba 19:58
  • Başbakanlık Anıt Mezar Konusundaki Haberlerin Üzüntü Yarattığını Belirtti24 Haziran 2020 Çarşamba 19:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti