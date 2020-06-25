İŞAD Başkanı Mamülcü: “Devletimiz gerçek anlamda işleyişe sahip olsaydı açılıma ihtiyaç duymazdık”

Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği (İŞAD) Başkanı Enver Mamülcü, Bakanlar Kurulu’nun 1 Temmuz’da uçuşları başlatma kararını eleştirerek “Devletimiz gerçek anlamda işleyişe sahip olsaydı açılıma ihtiyaç duymazdık” ifadelerini kullandı.

Süreç içerisinde devletin “fakir, dirayetsiz ve çaresiz” olduğunu, ekonomi akışını sağlamaktan yoksun kalarak halkı açlığa ittiğini vurgulayan Mamülcü, gelinen boyutun sağlık koşullarının ekonomik koşullardan daha önemli hale geldiği noktada olduğunu ifade etti.

Mamülcü’nün açıklaması şu şekilde:

“1 Temmuz tarihinde ülke giriş-çıkışları içerisinde yer alan riskler daha da artarak sağlık sistemi içerisinde kırılganlık yapısının daha fazla olma riskini de beraberinde getirmesi aşikârdır. Devletimiz gerçek anlamda işleyişe sahip olsa bu açılıma ihtiyaç duymadan halkın iradesi ile başarılan sıfır vaka yönünde kapıların kapalı kalarak sağlık sisteminin korunması ve riske edilmemesi için göze alınacak bir unsur olurdu bir daha gördük ki devlet fakir dirayetsiz ve çaresiz; bu yönden ülke insanının yaşama unsuru olan ekonomi akışını sağlamaktan yoksundur yani halkın artık bıçak kemiğe dayandığı ekonominin dibe vurduğu ve sağlık koşullarının ekonomik koşullardan daha önemli hale geldiği noktadadır. Ülkemizde halen pandemi hastanesinin olmayışı aynı zamanda yetersiz sağlık koşullarının bulunmasına da baktığımızda akla gelen soru şu olur ‘Her şey para kazanmak uğruna hayatımızı riske edilmesi öngörülen bir arzu mudur?’”