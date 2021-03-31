  • BIST 1.394
  • Altın 449,435
  • Dolar 8,2610
  • Euro 9,6919
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKA57 Covid-19 Vakası, 1 ölüm!

İŞAD, Ekonomik Önlemler Paketi önerilerini kamuoyuyla paylaştı

» »
İŞAD Yönetim Kurulu, 13 maddeden oluşan ekonomik önlemler paketi önerilerini kamu oyula paylaştı.
İŞAD, Ekonomik Önlemler Paketi önerilerini kamuoyuyla paylaştı

İŞAD Yönetim Kurulu, 13 maddeden oluşan ekonomik önlemler paketi önerilerini kamu oyula paylaştı.

İŞAD, açıklamasında, aşı olmuş ve PCR testleri temiz olan turistlerin, otellerin sorumluluğunda olmak kaydı ile tatillerini yapabileceğini, bununla birlikte her iki günde bir PCR testlerinin yenilenmesi gerektiğini savundu. 

KKTC’ye yatırım amaçlı gelen yatırımcıların aşılanmış olmaları şartı ile gelmelerinde bir mani olmaması gerektiği ileri sürülen açıklamada, ancak onların da her iki günde bir PCR testlerinin yapılması gerektiğini, sorumluluğun ise yatırımcıyı getiren iş adamına ait olması gerektiği kaydedildi.

Yabancı öğrencilere teşvikler verilerek KKTC’ye gelmelerinin özendirilmesi gerektiği ifade edilen açıklamada, öğrencilerin aşılarını gelmeden kendi ülkelerinde tamamlanmış olması ve sorumluluklarının ve PCR testlerinin bağlı üniversitenin sorumluluğunda olması gerektiği ifade edildi.

Açıklamada diğer önlemler ise şöyle sıralandı:

“Takas açık kalacak ancak çek yasağı olmayacak.

Devlet tahvil çıkaracak ve iş yeri tazminatlarını bu tahvil ile ödeyecek. Çıkarılacak bu tahviller gününden önce devlete kira, vergi, sosyal güvenlik vb. gibi ödemeler için de kullanılabilecek. Buna mukabil firmalar personel çıkarmayacak.

Devlet ihalelerinde, Devlet borçlanmalarında devlet tahvilleri bir teminat emtiası olarak kullanılabilmeli. Bir başka ifadeyle alınıp satılabilmeli.

Bankaların kapitallerinin 25%inden fazlasını kredi veremez kuralı esnetilmeli ve sıkıntıda olan firmalara yapılandırma yapabilmeli.

Firmaların vergileri, SSK ve ihtiyat sandığı ödemeleri, elektrik faturaları, kiraları en az altı ay süre ile ötelenmeli. Bu konuda Türkiye’de yer alan uygulanmalar dikkate alınmalıdır.

Aşılanmada esnaf öncelikli guruplar içinde yer almalıdır.

Devletin denetim mekanizmalarını çalıştırarak pahalılığın önüne geçmesi, kurum ve kuruluşların denetimini sağlaması.

Malların serbest dolaşımını sağlaması. Ülke içerisinde üretim yapan dinamiklerin ayakta kalması için gerekli teşviklerin ve hibelerin sağlanması.

TC ve KKTC arasında imzalanan protokollerin yapılmasının takibinin sağlanıp gerekli reformların hayata geçirilmesinin oluşturulması.”

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KTTB:Yetkilileri bilimsel temelli kararlar üretip bu doğrultuda davranmaya davet ederiz31 Mart 2021 Çarşamba 16:15
  • Güngördü:Restoranların Covid-19 önlemleri açısından denetleme yetkisi belediyelerdedir31 Mart 2021 Çarşamba 16:09
  • Aselsan A.Ş. tarafından Polis Genel Müdürlüğü’ne araç teslim edildi31 Mart 2021 Çarşamba 16:06
  • EL-SEN:Bu memleket,bu kurumlar bizim, biz yöneteceğiz!31 Mart 2021 Çarşamba 15:34
  • Arıklı'dan hellimin tescili hakkında açıklama31 Mart 2021 Çarşamba 15:31
  • Dikkat! Sağanak Geliyor!31 Mart 2021 Çarşamba 15:28
  • “Dikenli Tellerin iki tarafında birlikte: Krize kadın bakışıyla cevabımız” adlı panel düzenlendi31 Mart 2021 Çarşamba 15:26
  • Meclis Hukuk, Siyasi İşler Ve Dışilişkiler Komitesi Toplandı31 Mart 2021 Çarşamba 15:14
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk Mavi Vatan Derneği Heyetini Kabul Etti31 Mart 2021 Çarşamba 14:39
  • Hellim tescili ile ilgili karar 1 Ekim 2021 itibarıyla yürürlüğe girecek31 Mart 2021 Çarşamba 14:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti