İŞAD heyeti Suat Günsel’i ziyaret etti

Dernek’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Yönetim Kurulu Başkanı Enver Mamülcü öncülüğünde gerçekleştirilen ziyarette, Kıbrıs’taki iş olanakları, Kıbrıs Türk Toplumunun gelişmesi ve iş yapabilirlik sistemi konuları değerlendirildi.

Görüşmede İŞAD ile YDÜ arasında işbirliği yapılması ile ilgili bir taslak oluşturulması hususunda da görüş alış verişinde bulunuldu.

İş İnsanları Yönetim Kurulu Başkanı Enver Mamülcü konuyla ilgili açıklamasında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin daha yaşanılır ve iş yapılır bir seviyede olmasının toplumsal seferberlikle olacağını kaydetti.

Görüşmenin sonunda Kıbrıs Türk İş İnsanları Yönetim Kurulu Başkanı Enver Mamülcü, Suat Günsel’e Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği Fahri Üyelik Belgesi takdim etti.