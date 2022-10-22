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İŞAD Mersin Altın çilek ödül töreninde ödüle layık görüldü

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İŞAD Mersin Altın çilek ödül töreninde ödüle layık görüldü
İŞAD Mersin Altın çilek ödül töreninde ödüle layık görüldü

Ödül gecesinde konuşma yapan Mamülcü, Bu ödülün anlamının çok büyük olduğunu, kültürel olarak Mersin ve KKTC nin her daim bir ve iç içe olduğunu, KKTC ile Anavatanın Güzide Liman şehri Mersin’in iş dünyasının ve halklarının daha sık bir araya gelerek ilişkileri karşılıklı yatırıma dönüştürmenin zamanı gelip geçtiğine vurgu yaptı.


Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği(İŞAD) Yönetim Kurulu Başkanı Enver Mamülcü ve beraberindeki heyet ertesi gün Mersin Sanayi ve Ticaret Odası, Mersin Liman işletmesi Müdürlüğü, MERYAD, Esnaf Odalar Birliği, Narenciye Üreticileri Birliği, AKİB, AYSİAD, TURAB ve MESİAD' a bir dizi ziyarette bulundu. Ziyaretler içerisinde mersindeki İnşaat, Market, okul gibi birçok alanda öncü yatırım grubu olan Komşu grubun yeni yatırımları ziyaret edildi.

Ziyaretlerde genel çerçeve de kent yatırımları ve iş dünyası ile ilgili görüşler paylaşıldı.


İŞAD Yönetim Kurulu Başkanı Enver Mamülcü, Mersin' i Türkiye' ye açılan kapı olarak nitelendirerek kentteki proje ve yatırımlarla da ilgilendiklerini belirtti.


Kardeş kuruluş MESİAD ziyaretinde Başkan Mamülcü, MESİAD' ın Mersin ve bölgeye yönelik çalışmalarını da yakından takip ettiklerini söyleyen Mamülcü, Mersinli iş insanlarını KKTC yatırıma ayrıca KKTC üretilen ürünleri öncelikli alım sırasında bulundurarak KKTC ihracatına destek vermeye davet etti.

Bu çağrısına anında yanıt alan Mamülcü, KKTC nin gözde Narenciye üretim Tesisi İşletmecisi Ahmet Hastürk ile hemen temas sağlayarak iş birlikteliğinin başlaması için adım atıldı.

Başkan Mamülcü, Silifke' de bulunan şehitlik için düzenleme ve iyileştirmelerin yapılması gerekliliğini de ayrıca aktardı.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek konuşmasına başlayan MESİAD Başkanı Hasan Engin, kent ve bölgesel her yatırımı ve olgusu ile yakından ilgilendiğini ve ortak çalışmalara açık olunduğunu, Kıbrıs ile ticaretin daha aktif hale gelmesini temenni ettiğini söyledi. MESİAD Başkanı Hasan Engin, mavi vatan olarak tanımladığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ nin Doğu Akdeniz hidrokarbon arama bölgesi için stratejik bir konumda olduğunu da vurguladı.


Daha sonra Tüm heyetler birlikte Bölgedeki Yatırım alanlarını, sanayi bölgelerini ve Mersin limanını ziyaret ettiler. Ziyarette bölge hakkında iş gücü, yatırım olanakları, ihracat rakamları vb. konular hakkında detaylı bilgi alan İŞAD heyeti önümüzdeki dönemde Mersin-KKTC Ekonomi zirvesinin KKTC de yapılarak iki bölge iş insanın iş birlikteliklerinin arttırılması sözünü alarak, ziyaretin anısına Kıbrıs İŞAD Başkanı Enver Mamülcü ve başkanlar arası karşılıklı plaket takdimi yapılarak ziyaretler sonlandırılmıştır.

Başkonsolos Zalihe Mendeli, Mersin'e gelen Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği (İŞAD) Başkanı Enver Mamülcü öncülüğünde, İŞAD Bölge Temsilcileri ve İŞAD heyeti ile kalınan otele ziyarette bulunarak, görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, ülkemizin Dünyaya açılan tek kapısı konumunda olan Mersin ve Mersin Limanı’nın önemine dikkat çekildi. İki ülke arasında ticari ilişkilerin geliştirilmesi, tarım alanında yeni yatırımlar, yeni nesil tarım ürünleri ve teknoloji uygulamalarının ülkemize getirilmesi, turizm alanında Mersin ve Kuzey Kıbrıs arasında deniz seferlerinin iyileştirilmesi, kültür ve kongre turizmi, yük taşımacılığı, gümrük akredite ve otomasyonları gibi konular ve yaşanmakta olan sıkıntılar üzerinde değerlendirmelerde bulunuldu.

Başkonsolos Mendeli, ülkemizde alanlarında başarılı iş insanlarının Mersin’deki iş insanları ile iş birlikteliklerinde her daim katalizör rolü üstlenmeye hazır olduğunu ifade ederek İŞAD Başkan ve Temsilcilerini girişimlerinden dolayı kutladı.

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