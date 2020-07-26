İŞAD politikacıları eleştirdi

Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği (İŞAD), ülke değerlerini politikacıların sefilleştirdiğini ileri sürerek, iş insanları gibi ülke değerini artırmanın gelecek için çok önemli olduğunu kaydetti.

Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği (İŞAD), ülke değerlerini politikacıların sefilleştirdiğini ileri sürerek, iş insanları gibi ülke değerini artırmanın gelecek için çok önemli olduğunu kaydetti.

İŞAD’tan yapılan yazılı açıklamada, özetle şunlar iddia edildi:

“Ülkemizde birçok alanda yer alan sıkıntıların içerisinde her zamanki gibi ikilem ve böl ve yönelt anlayışı içinde kuru bir yaprak misali halkın iradesini ve tüm değerlerini sıkıntıya sokacak basiretsizlik iş bilmezlik anlayışını sürdürme yönünde insanlara zarar vermeye devam edilmesi ve verilen zararın bedelini de her dayim halk öder halinde bir gelenek ortada yer almaktadır.

Yaşadığımız kriz bir daha gösterdi ki artık yeni düzen, birlik beraberlik içerisinde hareket etme ve kollektivizim sentezi yaşam anlayışına göre politikalar üretmelidir. Bizim ülkemizde halen daha kendine nemalanma popülizm yapma böl ve yönet şeklinde ötekeleştirmeye dönük anlayışın yer alması ve gerçek anlamda yönetim zafiyetinin olması hiçbir sonuca varamama ve muallakta geçen zamanın hep aleyhimizde olması tüm toplumu siyasete ve vatanına güvensizliği getirmekte.”

Pandemi krizinin başlamasından önce de sağlık politikalarının geliştirilmesi yönünde uyarıları hiç dikkate almayan hükümet edenlerin millete günah işlemekte oldukları iddia edilen açıklamada, şöyle denildi:

“Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği (İŞAD) Onursal Üyelerinden Sayın Besim Tibuk ülkemizde yer alan en büyük sıkıntı halinde olan Pandemi Hastahanesi için güzel bir teklifle halka yine yardım niyetini belirtmiş ve yılan hikayesine dönüşen ve krize yol açan duruma açıklık getirerek ülkemizde yer alan iş insanları camiasının tekrardan politika yapanlardan daha yararlı bir karar ürettiğini gösterdi.

Tüm iş insanlarının niyeti halkın yararı için yer alacak tüm açılımı yapması, gerçek anlamda vatanseverliğini gösteren bir açıdır özel sektör ve mantığının ne kadar değerli olduğu bir daha ortada örneklenmiş olmuştur, bu topraklarda kazanan ve kazandıran olabilme bir erdemdir.”