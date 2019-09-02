İŞAD sınır kapılarında geçişlerin hızlandırılması için personel sayısının arttırılması çağrısında bulundu

İŞAD Başkanı Mamülcü yaptığı yazılı açıklamada, Türk Lirası’nın değer kaybının ardından Güneyde ikamet edenlerin alış veriş için Kuzey Kıbrıs’ı tercih ettiğini, bununla birlikte zaman zaman geçişlerde yaşanan sıkıntının “işkence” boyutuna ulaşabildiğini kaydetti.

Dernek olarak Kuzeyden Güneye ve Güneyden Kuzeye sınır geçişlerinde yaşanan sorunları yerinde tespit amacıyla sınır kapılarında inceleme yaptıklarını söyleyen Mamülcü, incelemelerinde sınır kapılarında yeterli personel bulunmadığı, yoğun saatlerde Metehan sınır kapısında görev yapan personelin kişisel ihtiyaçlarına zaman bile bulamadığını ve şerit sayısının az olduğunu gözlemlediklerini ifade etti.

Mamülcü, hızlı bir şekilde personel sayısının arttırılması, vardiya sürelerinin kısaltılması,

geçiş yollarının iki katına çıkarılması; Lefkoşa’da Kaymaklı ya da Çağlayan; Beyarmudu ve Gazimağusa’da yeni kapılar açılması, işlem süresinin kısaltılması adına kart okutma yönteminin hayata geçirilmesi, muhaceret kayıtlarında askerlik ve konaklama ile ilgili konularda yasal kolaylaştırmalara gidilmesi, daha gelişmiş teknolojinin kullanılması gerektiğini savundu.

Mamülcü, “Ülkemiz ekonomisine katkıda bulunan ve ülkemizi ziyaret eden tüm misafirlerimize, en güvenilir ve hızlı geçiş sistemini sağlamak devletimizin acil önceliği olmalıdır” dedi.