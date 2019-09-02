  • BIST 98.409
  • Altın 284,858
  • Dolar 5,8056
  • Euro 6,3652
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

İŞAD sınır kapılarında geçişlerin hızlandırılması için personel sayısının arttırılması çağrısında bulundu

» »
Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği(İŞAD) Yönetim Kurulu Başkanı Enver Mamülcü, Metehan Sınır Kapısı’nda geçişleri hızlandırmak maksadıyla personel sayısının arttırılması çağrısında bulundu.
İŞAD sınır kapılarında geçişlerin hızlandırılması için personel sayısının arttırılması çağrısında bulundu

İŞAD Başkanı Mamülcü yaptığı yazılı açıklamada, Türk Lirası’nın değer kaybının ardından Güneyde ikamet edenlerin alış veriş için Kuzey Kıbrıs’ı tercih ettiğini, bununla birlikte zaman zaman geçişlerde yaşanan sıkıntının “işkence” boyutuna ulaşabildiğini kaydetti.

Dernek olarak Kuzeyden Güneye ve Güneyden Kuzeye sınır geçişlerinde yaşanan sorunları yerinde tespit amacıyla sınır kapılarında inceleme yaptıklarını söyleyen Mamülcü, incelemelerinde sınır kapılarında yeterli personel bulunmadığı, yoğun saatlerde Metehan sınır kapısında görev yapan personelin kişisel ihtiyaçlarına  zaman bile bulamadığını ve şerit sayısının az olduğunu gözlemlediklerini ifade etti.

Mamülcü, hızlı bir şekilde personel sayısının arttırılması, vardiya sürelerinin kısaltılması, 
geçiş yollarının iki katına çıkarılması; Lefkoşa’da Kaymaklı ya da Çağlayan; Beyarmudu ve Gazimağusa’da yeni kapılar açılması, işlem süresinin kısaltılması adına kart okutma yönteminin hayata geçirilmesi, muhaceret kayıtlarında askerlik ve konaklama ile ilgili konularda yasal kolaylaştırmalara gidilmesi, daha gelişmiş teknolojinin kullanılması gerektiğini savundu.

Mamülcü, “Ülkemiz ekonomisine katkıda bulunan ve ülkemizi ziyaret eden tüm misafirlerimize, en güvenilir ve hızlı geçiş sistemini sağlamak devletimizin acil önceliği olmalıdır” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 5 buçuk saat toplandılar: Açıklama yok02 Eylül 2019 Pazartesi 16:07
  • Ercan’da para ve kambiyo yasasına aykırı hareket eden 2 kişi tespit edildi02 Eylül 2019 Pazartesi 14:41
  • Töre: “gerçekleşmeyecek çözüm şekilleri yerine KKTC’ye sahip çıkmalı”02 Eylül 2019 Pazartesi 14:38
  • Haftalık trafik raporu: 56 kaza, 20 yaralı02 Eylül 2019 Pazartesi 14:36
  • Göçmenköy Taşkınköy Festivali 4 – 7 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek02 Eylül 2019 Pazartesi 14:13
  • Çavuşoğlu, Rauf Raif Denktaş ve Düşüncelerini Yaşatma Derneğini kabul etti02 Eylül 2019 Pazartesi 14:12
  • Telekomünikasyon Dairesi fatura ödemeleriyle ilgili uyarı yaptı02 Eylül 2019 Pazartesi 14:11
  • Akacan ve diğer zanlılara 8 gün tutukluluk02 Eylül 2019 Pazartesi 13:56
  • KTTO, Başbakan Tatar’a geçişlerin kolaylaştırılması için hazırlanan raporu iletti02 Eylül 2019 Pazartesi 13:53
  • KKTC Din Görevlileri Sendikası Başkanı Yeniakit'e konuştu:: KKTC'de dinini bilmeyen bir nesil yetişiyor02 Eylül 2019 Pazartesi 13:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti