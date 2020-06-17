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İŞAD “Suistimale” fırsat verilmemesi gerektiğini söyledi

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İŞAD “Suistimale” fırsat verilmemesi gerektiğini söyledi
İŞAD “Suistimale” fırsat verilmemesi gerektiğini söyledi

Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği (İŞAD) Yönetim Kurulu Başkanı Enver Mamülcü, ikinci bir salgın olasılığına karşı en küçük bir “ suistimale” bile fırsat tanınmaması gerektiğini söyledi.

Mamülcü, ikinci bir salgın olasılığına karşı alınan tedbirler ve alınması gereken tedbirler konusunda yaptığı yazılı açıklamada, halk sağlığı ile ilgili en küçük bir “suistimale” fırsat verilmemesi gerektiğini belirtti.

Pek çok ülkenin ikinci bir salgın olasılığına karşı ekonomik ve salgınla mücadele alanında tedbirler almaya başladığını belirten Mamülcü, Kuzey Kıbrıs’ta ise “farklı anlayış ve sistem karmaşası” bulunduğunu, bunun üzerinde çalışmalar yapılması gerektiğini belirtti.

Özel uçakla ülkeye gelen grup hakkında ise Mamülcü, İŞAD’ın ülkeye yatırımcı getirilmesini en çok destekleyenlerden olduğunu ancak, yatırımcı getirme veya buna benzer organizasyonun 15 gün sonra yapılmasının farklı anlama veya algılama durumunu ortadan kaldıracağını kaydetti.

Mamülcü, “Bakanlarımız ne kadar da tüm kurallara uyarak hareket ettik dese dahi halkın refleks mantığının çok önemli olduğunu unutmaması ve bu doğrultuda karar üretmesi gerekmektedir” dedi.

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