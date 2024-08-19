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İŞAD, Taşınmaz Mal Edinme Yasası’ndaki değişikliklere tepki gösterdi

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İŞAD, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası değişikliğine yönelik eleştirilerde bulundu.
İŞAD, Taşınmaz Mal Edinme Yasası’ndaki değişikliklere tepki gösterdi

Yasada yer alan bazı maddelerin uygulanabilir olmadığını ve hukukun üstünlüğü ile çeliştiğini belirten İŞAD, yasanın yeniden düzenlenmesi için çağrıda bulundu.

Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği (İŞAD), 21 Mayıs 2024 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası’nda yapılan değişikliklerle ilgili endişelerini dile getirdi.

İŞAD, söz konusu yasanın uygulanabilirlikten uzak, öngörülemez, ayrımcılık içeren ve keyfiyete açık olduğunu ifade ederek, bu durumun hem yerel hem de evrensel olarak kabul edilen hak ve özgürlüklerin temel ilkelerine ve hukukun üstünlüğü ilkesine aykırı olduğunu vurguladı.

İŞAD açıklamasında, gayrimenkul sektörünün ülke ekonomisinin temel direklerinden biri olduğuna dikkat çekti. Sektörden geçimini sağlayan birçok işletmenin, bu yasa ile yaşanabilecek olumsuz gelişmeler karşısında ciddi ekonomik ve sosyal çöküntülerle karşılaşabileceğine işaret edildi.

Özellikle yabancıların taşınmaz mal edinmeleri konusunda uzun süredir var olan sorunlara değinilen açıklamada, yeni bir yasal düzenlemenin şart olduğu, ancak yürürlüğe giren değişikliklerin mevcut sorunları çözmekten uzak olduğu belirtildi.

İŞAD, yasanın birçok maddesinin açıkça düzenleme yapmaması sebebiyle uygulamada kaosa neden olabileceğini ve bu yüzden yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Son olarak, İŞAD, Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası’nda bulunan bazı maddelerin KKTC Anayasası’na aykırılık teşkil ettiğini belirterek, bu gerekçeler doğrultusunda Anayasa Mahkemesi nezdinde yargısal sürecin başlatıldığını duyurdu.

Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği’nin yayımladığı tam metin şu şekilde:

“Gayrimenkul sektörünün ülke ekonomisinin temel direklerinden biri durumuna geldiği, bilinen ve ret edilemeyecek bir olgu olduğu gerçeği kabul edilmektedir. Hal bu iken, sektörden geçimini sağlayan, sektörün güvencesiyle yarını planlayan onlarca paydaş işletme, bu sektörün krize girmesiyle yaşanacak olumsuz gelişme karşısında hem bireysel anlamda, hem de ülke adına ciddi ekonomik ve sosyal çöküntülere sebep olacaktır.

Bir başka gerçek ise yabancıların taşınmaz mal satın almaları ile ilgili sıkıntıların uzun bir süreden beri hepimizin malumu olduğudur. Bu konuda yeni bir yasal düzenleme yapılması şarttı.

Özellikle kayıt dışı satışlar, vergi kaçırmaya müsait, Kıbrıslıların mülk edinmesini zorlaştıran bu ortamın değişmesi için yeni bir yasal düzenleme yapılması kaçınılmazdı.

Ancak,  21/5/2024 tarihinde Resmi Gazete ’de yayınlanarak yürürlüğe giren Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası değişikliği, uygulanabilir olmaktan uzak, öngörülemez, ayrımcılık içeren, keyfiyete açık bir şekilde yürürlüğe girmiştir. Bu durum hem yerel hem de evrensel olarak kabul edilen hak ve özgürlüklerin temel ilkelerine hem de hukukun üstünlüğü ile açık bir şekilde çelişmektedir. 

Bu şekildeki bir mevzuat, mevcut sorunları ortadan kaldırmayacağı gibi, öngörülebilir olmaması sebebiyle diğer bir anlatımla, yasanın birçok maddesinin açık bir şekilde düzenleme yapmaması sebebiyle, uygulanamayacak ve bir çok konu kaosa dönüşecektir.

Tüm bu sebeplerden dolayı, Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası’nın bir an önce tüm kesimlerin görüşleri alınarak keyfi uygulamalara cevaz vermeyecek bir şekilde yeniden düzenlenmesini talep ederiz.

Bu bağlamda, Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası'nda bulunan bazı maddelerin KKTC Anayasası'na aykırılık teşkil ettiğini ve bu gerekçeler doğrultusunda Anayasa Mahkemesi nezdinde yargısal sürecin başlatıldığını belirtmek isteriz.”

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