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İŞAD, Tatar'ı tebrik etti.

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Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği (İŞAD), Cumhurbaşkanlığına seçilen Ersin Tatar’ı tebrik etti.
İŞAD, Tatar'ı tebrik etti.

Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği (İŞAD), Cumhurbaşkanlığına seçilen Ersin Tatar’ı tebrik etti.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, dün akşam gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçim sonuçlarına göre 5. Cumhurbaşkanı’nın Ersin Tatar olduğuna işaret edildi ve şunlar kaydedildi:

“Üstleneceği bu yeni görevinde, kendisinden toplum olarak beklentimiz, seçim atmosferinde oluşan gergin ortamı her zamanki demokratik tavrı ile aşarak, toplumun tüm kesimlerini kucaklayan gerçek bir toplum lideri olmasıdır.

Bu görev sürecinde vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğünü koruyarak, Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte, ülke menfaatlerine sahip çıkacak şekilde görevini ifa edeceğine olan inancımız tamdır.

Üstlendiği bu aziz görevde kendisini tekrar tebrik eder, görevinde başarılar dileriz.”

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