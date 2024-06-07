İŞAD, temiz enerji sağlama projesini gündeme getirdi!

Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği'nin konuyla ilgili açıklaması şöyle:

40 Yıldır ülkemizin en büyük sorunları arasında elektrik kullanımı ücretleri bağlantıları ulaşımı ve türevleri, kısacası hiçbir politika üretilmediği gibi enerji politikaların da halkın yararına yönelik bakış açısı olmadı, Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği (İŞAD)olarak yıllardır süren enerji politikaları için yapıcı çözümler ürettik bunların bir tanesi de Türkiye’de yerli ve milli yatırımı bulunan Karadeniz Enerji ile Dünyada 63 ülkeye enerji temini yapan yüzer gemilerle temiz enerji sağlayan çözüm önerileriydi. Dernek Yönetim Kurulu yerlerinde yaptıkları inceleme ve uzman görüşü ile ülkemizde yetersiz ve pahalı enerjinin alternatifi ve çözüm ortağı olabilecek sistemlerle bir geminin ülkemize getirilmesi konusunda girişimlerde bulunuldu. Fakat ülke mevcut statikonun anomali devamından yana olduğu için bu mantıklı projeyi görüşmek istemedi. Enerji politikalarda gelişen dünya teknolojilerini takip etmeyip popilist anlayışa teslimiyet ülke ve gelecek nesilleri karanlığa gömmedir.