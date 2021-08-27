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İŞAD Test Kararını Eleştirdi

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İŞAD Test Kararını Eleştirdi
İŞAD Test Kararını Eleştirdi

Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği(İŞAD), PCR ve Antijen testlerinin ücretli yapılmasını eleştirdi.

İŞAD Genel Başkanı Enver Mamülcü, yaptığı yazılı açıklamada, “Ekonomik kırizin boyutları pandemi ile paralel ilerlemektedir bu nedenle kurallara ve gerekli testlerle önlemler artırılmalıdır. Son zamanlarda hükümet edenler kötü yönetim anlayışının içerisinde hiçbir önlem almaksızın alevin daha da büyümesine çanak tutmaktadırlar” dedi. 

Mamülcü ayrıca kararın halkın ekonomik zorluklarının üzerine daha fazla yük bindireceğini kaydetti.

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