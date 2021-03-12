İŞAD Uluslararası İstişare Toplantısı Yapıldı

Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği’nin (İŞAD) uluslararası istişare toplantısı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımıyla yapıldı.

Dernek açıklamasına göre İŞAD Başkanı Enver Mamülcü, TÜRKKONFED International Başkanı Burak Pehlivan, TÜRKKONFED Başkanı Orhan Turan ve 57 başkanın katıldığı online toplantıda Cumhurbaşkanı Tatar da yer aldı.

Toplantıda Kıbrıs konusu, Maraş ve yatırım modelleri gibi birçok konuda karşılıklı istişare sonucu, gelecek yıllarda KKTC’nin yatırım cenneti olarak büyüyeceği ve bu büyüme sürecinde Türkkonfed ailesinin sonuna kadar KKTC’nin yanında olacağı ve yatırımlar konusunda gerekli katkıların sağlanacağı hususlarında mutabakat sağlandığı belirtildi.