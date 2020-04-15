  • BIST 96.528
  • Altın 380,827
  • Dolar 6,8880
  • Euro 7,4909
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

İŞAD: “Yeni bir devlet sistemine geçmek için tarihi fırsat”

» »
İŞAD: “Yeni bir devlet sistemine geçmek için tarihi fırsat”
İŞAD: “Yeni bir devlet sistemine geçmek için tarihi fırsat”

Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği (İŞAD), yeni bir devlet sistemi kurmak için bugünkü milletvekillerinin elinde “tarihi fırsat” bulunduğunu belirtti.

İŞAD adına Yönetim Kurulu Üyesi Tuygun Töre yaptığı yazılı açıklamada, bugünkü milletvekillerinin tarihi ve önemli sorumluluğu;  “yaşayabilir, adaletli bir devlet sistemi” temellerini atabilme fırsatı bulunduğunu kaydetti.

Ülkede yaşanan pek çok sorunun nedeninin mevcut düzen olduğunu kaydeden Tuygun Töre, “Bu pandemi virüs sayesinde 50 yıldır kimisi çıkarı için, kimisi korktuğu için, kimisi bana ne dediği için; halı altına süpürdüğümüz ne varsa çarpan etkisiyle karşımıza çıkıyor ve çıkmaya devam edecek” dedi.

Toplumun tüm paydaşlarının ortak bir felsefede buluşmasını temenni eden Töre, “Yeni bir devlet sistemine geçmek için bu tarihi fırsatı ve görevi kaçırmayınız. 20-30-50 yıl sonra bizimki gibi adaletten, sağlıktan, eğitimden, tarihinden şikayet edilmeyen yaşayabilir bir devletin temellerini atınız” dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Özersay:“Öngöremediğimiz bir noktaya gidersek hepimiz elimizi taşın altına koyarız”15 Nisan 2020 Çarşamba 15:38
  • Polisten sıkı denetim! 55 kişi yasağı ihlal etti!15 Nisan 2020 Çarşamba 14:23
  • DR. Erol Uçaner, bazı dairelerini açılacak olmasına sosyal medya hesabından tepki gösteri.15 Nisan 2020 Çarşamba 14:14
  • Dizdarlı: “Pandemi Hastanesi olmadan normal hayata geçersek facia olacak”15 Nisan 2020 Çarşamba 14:02
  • Kızılyürek Avrupa’dan mali destek arayışlarına devam ediyor15 Nisan 2020 Çarşamba 13:35
  • Eğitim Bakanı'ndan önemli sınav açıklaması15 Nisan 2020 Çarşamba 13:27
  • Kısmi Sokağa çıkma yasağına ne kadar uyuluyor?15 Nisan 2020 Çarşamba 13:21
  • Tatar, "Günde istisnasız belki 500 insanla tokalaşıp, öpüşüyordum."15 Nisan 2020 Çarşamba 12:56
  • “Kıbrıslı Dostlar”dan DAÜ İletişim Fakültesi’nin Tıbbi Kalkan Projesi’ne Destek15 Nisan 2020 Çarşamba 12:18
  • DAÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Ulaş Dağlı pandemi hastanesi konusunda açıklamalarda bulundu15 Nisan 2020 Çarşamba 12:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti