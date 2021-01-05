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İŞAD, Zamların Geri Alınmasını Ya Da Hükümet Üyelerinin İstifasını İstedi

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Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği (İŞAD) Başkanı Enver Mamülcü, hükümeti eleştirerek zamların geri çekilmesini istedi.
İŞAD, Zamların Geri Alınmasını Ya Da Hükümet Üyelerinin İstifasını İstedi

Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği (İŞAD) Başkanı Enver Mamülcü, hükümeti eleştirerek zamların geri çekilmesini istedi.

Mamülcü, hükümet edenlerin ülke yönetiminden anlıyor ve halkı bir nebze düşünüyorsa ekonomik ve konjonktürel yapıya uygun olmayan zamları geri çekmesini, eğer ülke yönetiminde anlamıyorlarsa da istifa etmelerini beklediklerini kaydetti.

Mamülcü, yazılı açıklamasında, yaşanan pandemi sürecinde devlet yönetiminin daha hassas bir noktaya geldiğini kaydetti ve tüm sektör çalışanlarının eşit şekilde ve aynı anlayışla kucaklanması gerektiğini ifade etti.

Devlet kaynaklarının tasarruf edilerek halkın yaşadığı zorlukların giderilmesi için kullanılmasının önemini vurgulayan Mamülcü, ancak KKTC’de tam tersinin yapıldığını savundu.

Mamülcü açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Fakat Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde hükümet edenler tam tersini yaparak halkın üzerindeki ekonomik baskıyı daha da artırmak sureti ile özellikle özel sektör üzerinde büyük bir yük bindirmeyi marifet kabul ediyor ve toplumsal kaosa çanak tutarak, adeta bir kez daha başarısızlıklarını ispatlayarak tarihe kara bir leke ile geçmeye çabalıyorlar. Hükümet edenlerin bu mücbir zamanda dahi hala daha halkını ezecek anlayışta olması hiçbir surette kabul edilemez.  Bu yönde yaptığı saçma açıklama ve hareket tarzları asla kabul edilemez.”

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