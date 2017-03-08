İşadamına aşk tuzağı

"Mersinli ünlü işadamı Tarık Ciğer, tatil için geldiği KKTC’de ikisi kadın üç kişinin kurduğu tuzağa düştü"

Kıbrıs Gazetesi'nden Elmas Tokay'ın Haberine göre

Girne’ye bağlı Lapta bölgesinde eski Türk filmlerini aratmayacak bir olay yaşandı. Rabia Kan ve Nazan Yandak isimli iki kadın, Türkiye’den gelen ve isminin baş harfleri T.C. olan bir iş adamının içeceğine hap atarak uyuttukları ve toplam 11 bin Amerikan Doları ve 3 bin 500 Türk Lirası’nı sirkat ettikleri, Mithat Can Çalık ise onlara yardım ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

Polise göre; Rabia Kan ve Nazan Yandak isimli iki kadın, T.C. isimli işadamıyla önce bir restoranda yemek yedi, ardından gittikleri kafede neskafesine dört adet hap atarak sersemletti. İşadamını kendi kiraladığı arabaya koyup kafeden ayrılan iki kadın, adam kendinden geçince cebindeki tüm parasını aldı ve bir başka araçla kendilerini takip eden Mithat Can Çalık ile oradan kaçtı.

Şikayet üzerine arama başlatan polis, Rabia Kan’ı yurtdışına çıkmak üzereyken havaalanında yakaladı. Kan’ın tasarrufunda 4 bin 200 Amerikan Doları ve 245 Türk Lirası bulan polis, Girne’de tespit ettiği Nazan Yandak ile Mithat Can Çalık’ın tasarrufunda da 350 İngiliz Sterlini, 335 Türk Lirası ve 5 bin 453 Amerikan Doları buldu. Ayrıca her üç zanlının tasarrufunda da işadamının uyutulmasında kullanılan haplardan bulundu.

Mahkemeye çıkarıldılar

Rabia Kan, Nazan Yandak ve Mithat Can Çalık dün soruşturmayı yürüten Lapta Polis Karakolu ekipleri tarafından Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Ceza Davaları Yargıcı Mesut Mesutoğlu’nun huzurunda görüşülen davada Polis Çavuşu Ömer Faruk Şengil mahkemede şahadet verdi.

Şengil, zanlıların “ağır veya hafif bir suç işlemek için sersemletmek”, “çalmak kastı ile adam kaçırmak”, “gizli ittifak” ve “sirkat” suçlarından methaldar olduklarını belirtti.

Lapta’da sakin zanlılar Rabia Kan, Nazan Yandak ve Mithat Can Çalık’ın bir olup 3-4 Mart 2017 tarihlerinde 22.00-01.00 saatleri arasında, KKTC’ye gelen T.C. isimli şahsı Girne’de bir restorana, ardından da bir kafeye götürdüklerini kaydeden Şengil, burada önceden planladıkları gibi konu edilen şahsı, uyutup sersemletmek ve tasarrufundaki mevcut paraları sirkat etmek amacıyla “tafil” marka haplardan üç ya da dört adetini neskafesinin içine atarak içmesini sağladıklarını söyledi.

Şengil ardından, zanlılar Rabia Kan, Nazan Yandak, müştekinin kirasındaki ME 534 Z plakalı arabaya binmesini ve arka koltuğa oturmasını sağladıklarını kaydetti. Zanlılardan Nazan Yandak’ın müştekinin kiraladığı aracı kullanırken, zanlı 3 Mithat Can Çalık da kendi kirasındaki ZHL 292 plakalı araçla onları takip ettiğini belirten Şengil, zanlıların müştekinin uyuması ve kendinden geçmesini fırsat bilerek kıyafet ceplerindeki toplam 11 bin Amerikan Doları ve 3 bin 500 Türk Lirasını sirkat edip, şahsı olay yerinde bırakarak kaçtıklarını söyledi.

Polis çavuşu Şengil, zanlıların dün tespit edilerek yakalandıklarını, Zanlı 1 Rabia Kan’ın tasarrufunda 4 bin 200 Amerikan Doları ve 245 Türk Lirası, zanlı 2 Nazan Yandak ve zanlı 3 Mithat Can Çalık’ın tasarrufunda 350 İngiliz Sterlini, 335 Türk Lirası ve 5 bin 453 Amerikan Doları bulunarak emare olarak alındığını kaydetti.

Zanlı 2 Yandak’ın tasarrufunda, boş “tafil” marka hap kutuları, zanlı 1 Kan’ın tasarrufundaysa 13 adet “tafil” marka hap bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

“Suçlarını kabul ettiler”

Zanlıların gönüllü ifade vererek suçlarını kabul ettiğini de söyleyen Şengil, meselenin çok yönlü soruşturulması gereken bir mesele olduğuna dikkat çekti. Zanlıların verdiği gönüllü ifadelerin teyit ve tekzibinin yapılması gerektiğini belirten Şengil, bu aşamada zanlıların aleyhine 3’er gün tutukluluk emri talep etti.

Sunulan şahadeti ve meselenin ciddiyetine dikkat çeken Yargıç Mesut Mesutoğlu da, meseleyle ilgili tahkikatın salimen yürütülebilmesine olanak sağlamak amacıyla talep edilen tutukluluk süresine onay verdi. Mesutoğlu ayrıca, zanlıların doktor kontrolünden geçirilmesine de emir verdi.