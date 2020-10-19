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İŞAD'dan Günsel'e destek

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Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği (İŞAD), onursal üyesi Suat Günsel hakkında sosyal medyada yürütülen linç kampanyasını üzülerek izlediğini ve Günsel’in yanında yer aldığını bildirdi.
İŞAD'dan Günsel'e destek

Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği (İŞAD), onursal üyesi Suat Günsel hakkında sosyal medyada yürütülen linç kampanyasını üzülerek izlediğini ve Günsel’in yanında yer aldığını bildirdi.

İŞAD Başkanı Enver Mamülcü yaptığı yazılı açıklamada, “Günsel’in ülkeye kazandırdıkları ortadayken, ellerine geçen her fırsatta saldırmayı, linç etmeyi bir kültür haline getirmiş, bazı kendini bilmez kişilerin, fikir ve düşüncelerini açıklama hürriyetinin sadece kendilerine bahşedilmiş bir hak zannettiklerini” kaydetti.

Mamülcü, Günsel’e yönelik yorumları eleştirerek İŞAD ailesi olarak yanında yer aldıklarını ifade etti ve “Bu itibarsızlaştırma kampanyasının halkımızdan gerekli yanıtı alacağını saygılarımızla tüm kamuoyuna bildiririz.” ifadelerine yer verdi.

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