İŞAD’dan İdlib’deki Şehitler İçin Taziye Mesajı…

İş İnsanları Derneği (İŞAD) Türk askerinin uğradığı hain saldırı sonrası hayatlarını kaybeden tüm şehitlere Allahtan rahmet diledi.

İŞAD Başkanı Enver Memülcü, İŞAD Yönetim Kurulu adına yayınladığı taziye mesajında, “Savaşların acısını yakın zamanda bilen millet olarak Dünya üzerinde gün geçtikçe felaketlerin çoğalması gelecek kuşaklara bırakacağımız Dünyanın yaşanabilirlikten uzaklaştığı yönünde yer alan birçok nedenle insan oğlu halen ısrarla Dünyayı yok etme yönünde hırsı devam etmektedir. Dünya üzerinde akılcı yaşanabilir kazanımlar herkes için olması ve denge unsurundan yola çıkarak insanların daha refah huzurlu güvende yaşanacak bir Dünya olması elimizde. Tüm Türk Dünyasının başı sağ olsun.” ifadelerine yer verdi.