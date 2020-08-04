  • BIST 1.127
  • Altın 441,086
  • Dolar 6,9332
  • Euro 8,1798
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAPilli:Toplam 1532 test yapıldı, 2 pozitif vakaya rastlandı, bir kişi taburcu edildi

Isaias Kasırgası, ABD’nin Kuzey Carolina eyaleti kıyılarına ulaştı

» »
Isaias Kasırgası, ABD’nin Kuzey Carolina eyaleti kıyılarına ulaştı
Isaias Kasırgası, ABD’nin Kuzey Carolina eyaleti kıyılarına ulaştı

Atlas Okyanusu’nda oluşan Isaias Kasırgası, ABD’nin Kuzey Carolina eyaleti kıyılarına ulaştı.

Kasırga sebebiyle Kuzey Carolina ve New Jersey’de acil durum ilan edildi.
Kategori 1 kasırga şiddetindeki Isaias, yerel saat ile 23.30 sularında, Kuzey Carolina eyaletinin güneyindeki Ocean Isle Beach bölgesinde karaya vurdu.

Kasırganın karaya yaklaştığı saatlerde ise Kuzey Carolina ve Güney Carolina eyaletlerinin kıyı kesimlerinde şiddetli yağış ve rüzgarlar etkili oldu.
Hızı saatte 135 kilometreyi bulan kasırga nedeniyle Virginia ve Maryland başta olmak üzere Amerika Birleşik Devleri’nin kuzeydoğu yakasındaki eyaletlerde sel ve şiddetli rüzgar uyarısı verildi.

Ayrıca kasırga nedeniyle Kuzey Carolina ve New Jersey’de “acil durum” ilan edildi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TikTok'tan Trump'a rest02 Ağustos 2020 Pazar 19:30
  • Koronavirüs: Bill Gates'e göre ABD'de yapılan testlerin çoğu, israftan başka bir şey değil01 Ağustos 2020 Cumartesi 10:14
  • ABD'den Çin hükümeti kuruluşu ve yetkililerine Uygur yaptırımı01 Ağustos 2020 Cumartesi 08:44
  • Trump: Seçim tarihinin değişmesini istemem ama şaibeliTrump: Seçim tarihinin değişmesini istemem ama şaibeli bir seçim de görmek istemiyorum bir seçim de görmek istemiyorum31 Temmuz 2020 Cuma 08:38
  • 2020 ABD Başkanlık Seçimleri: Trump 3 Kasım'daki seçimlerin ertelenmesini istedi30 Temmuz 2020 Perşembe 18:59
  • Instagram’dan Madonna’ya sansür30 Temmuz 2020 Perşembe 10:02
  • Trump: “Kimse Beni Sevmiyor29 Temmuz 2020 Çarşamba 10:03
  • Yazar Mackenzıe Scott Eski Eşi Jeff Bezos'tan Ayrıldıktan Sonra Yardım Kuruluşlarına 1,7 Milyar Dolar Bağışladı29 Temmuz 2020 Çarşamba 09:36
  • ABD'de Kovid-19 Yardım Parasıyla Lamborghini Alan İş Yeri Sahibi Tutuklandı29 Temmuz 2020 Çarşamba 09:02
  • ABD’nin 21 eyaleti ‘kırmızı bölge’ ilan edildi29 Temmuz 2020 Çarşamba 09:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti