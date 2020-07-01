İşaret dilini anında konuşma diline çeviren eldiven icat edildi

Çalışmanın başyazarı Jun Chen, “Umuyoruz ki bu çalışma, işaret dilini kullananlar ve kullanmayanların tercümeye gerek kalmadan anlaşmasını sağlayacak” dedi.

Elvidendeki sistem, her parmağın uzunluğuyla uyumlu, ince ve esnek sensörler içeriyor. Elektriği ileten liflerden yapılan bu sensörler, sayıları, kelimeleri ve cümleleri temsil eden parmak hareketlerini algılıyor. Sonrasında hareketleri elektrik sinyallerine dönüştürüyor ve bilek kısmına yerleştirilmiş küçük ve yuvarlak devre kartına iletiyor.

Devre kartı da bu sinyalleri kablosuz olarak, onları sözlü kelimelere çeviren bir akıllı telefona iletiyor. Bu işlem saniyede yaklaşık bir kelimenin işlendiği bir hızda gerçekleşiyor.

Chen, Amerikan işaret dilinden çeviri yapan önceki giyilebilir teknolojilerin ağır cihaz tasarımları yüzünden hantal kaldığını ve kullanıcılara rahatsız hissettirdiğini söyledi.

Araştırmacılar, cihazı test ederken, Amerikan İşaret Dili kullanan 4 sağır bireyle çalıştı. Kullanıcılar el hareketlerini 15 kez tekrarladı. Sistem, alfabenin her harfini ve 0-9 arasındaki rakamları içeren 660 işareti tanıdı.

Techxplore’un haberine göre Kaliforniya Üniversitesi, teknoloji için patent başvurusunda bulundu. Chen, bu teknolojiye dayanan ticari bir ürünün, ilave kelime dağarcığı ve daha da hızlı bir çeviri süresine sahip olması gerektiğini söylüyor.