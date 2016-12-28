“İsa’ya değil, babaanneme tapın”

Kuzey Kore lideri, yeni yıl kutlamalarını yasakladı

Ülkede yeni yılın kutlanmasını yasaklayan Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un, halktan İsa’ya değil babaannesine tapınmasını istedi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, ülkede yeni yılın kutlanmasını yasakladı.

India Times’ın haberine göre, Kim, Kuzey Kore’de halkın İsa’yı unutup yerine babaannesine tapınması için yeni yıl kutlamalarına yasak getirdi.

Babannesi Kim Jong-Suk’un, Hristiyanların kutladığı Noel bayramı arifesinde doğduğunu hatırlatan Kim, halktan İsa’ya değil babaannesine tapınmasını istedi.

Japon karşıtı bir gerilla olan, komünist aktivist Kim Jong-Suk, “Devrimin Kutsal Annesi” olarak biliniyor.