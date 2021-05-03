İşbirliği; Yaşlıların Bakımı Ve Bakıcılar İle Ailelerin Eğitimine Katkı Koyacak

Kurulduğu ilk günden bu yana İskele ve köylerindeki 65 yaş ve üstü ile özel gereksinimli vatandaşlar ve sosyal yardım maaşı alanlara ücretsiz hizmet sunan İskele Belediyesi Sağlık Birimi, hizmet yelpazesini her geçen gün genişliyor. Son aylarda, risk teşkil ettiği ve PCR Testlerini yaptıkları için evlere hizmet götüremeyen İskele Belediyesi Sağlık Birimi, bundan böyle 1 yıl süreyle, yaşlıların bakımı, hakları, bakıcıların ve yaşlıların ailelerinin eğitimine de katkı koyacak.

HEDEF; YAŞLILARIMIZIN YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRMAK

‘Hizmet Gönül İşidir’ diyerek insan odaklı çalışmalar yürüten İskele Belediyesi, bu kez yaşlı bakım ve eğitimlerinin verilmesi konusunda önemli bir projeye ortak oldu. Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği’nin yaşlıların yaşam kalitesini artırmak için çıktığı yolda işbirliği yapma kararı alan İskele Belediyesi, söz konusu projeye İskele Belediyesi Sağlık Birimi ile destek olacak. 1 yıllık işbirliğini içeren protokol ise İskele Belediyesi’nde İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ile Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Prof. Dr. Hatice Jenkins arasında imzalandı.

İŞBİRLİĞİ; YAŞLILARIN BAKIMI VE BAKICILAR İLE AİLELERİN EĞİTİMİNE KATKI KOYACAK

SADIKOĞLU: “BAKICILAR VE AİLELERİ ÇOK MEŞAKKATLİ GÖREV ÜSTLENİYOR”

Göreve geldiği ilk yılında, önemli projeleri arasında bulunan İskele ve köylerinde yaşayan ve özellikle 65 yaş ve üstü ile özel gereksinimli vatandaşlar ve sosyal yardım maaşı alanlara ücretsiz Evde Sağlık Hizmeti sunulması için Sağlık Biriminin kurulmasını sağlayan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, hizmet kalitesini arttırmak için önce Physioart Fizik Tedavi Rehabilitasyon ve Sağlık Kliniği ile işbirliğine giden İskele Belediyesi bu kez Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği ile 1 yıl süreyle işbirliğine gitme kararı aldı. İşbirliğini resmiyete dökerek söz konusu dernekle protokol imzalayan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, derneğin faaliyetlerinden etkilendiğini, evde sağlık hizmetinde mutlaka bu faaliyetlerin de olması gerektiğini düşündüğü için işbirliği yapma kararı aldıklarını ifade etti. Yaşlıların bakımının son derece önemli olduğunu özellikle yaşlı bakımında görevli olan bakıcıların ve ailelerin çok meşakkatli bir görev üstlendiğini söyleyen Başkan Sadıkoğlu, bu işbirliği sayesinde hem bakıcıların hem de ailelerin, yaşlı bakımı konusunda daha da bilinçleneceğine inanç belirtti. Sosyal sorumluluk açısından çok değerli işler yapan Yaşlı Halkları ve Ruh Sağlığı Derneği’ni ve Dernek Başkanı Prof. Dr. Hatice Jenkins’i tebrik eden Başkan Sadıkoğlu, işbirliğinin hayırlı olmasını temenni etti.

JENKINS: “İŞBİRLİĞİ İÇİN İSKELE BELEDİYESİ’NE TEŞEKKÜR EDERİZ”

Yaşlıların yaşam kalitesini arttırmak, hak ve ihtiyaçlarının teminini sağlamak için hukuksal ve kurumsal altyapının oluşması için mücadele ettiklerini söyleyen Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Prof. Dr. Hatice Jenkins, işbirliği teklifine ilk günden itibaren sıcak bakan ve söz konusu protokole imza atan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na teşekkür etti. Amaçlarının; ruh sağlığı alanında hak temelli hareketin öncülüğünü yapmak, ruh ve sinir hastalıkları ile ilgili toplumu bilgilendirici, stigma ve önyargılardan arındırıcı projeler geliştirmek, çalışmalar ve etkinlikler düzenlemek olduğunun da altını çizen Jenkins, bu çalışmaları da İskele Belediyesi ile işbirliğinde yapmak için adım attıklarını sözlerine ekledi. Jenkins, söz konusu projenin İskele ve köylerinde yaşayan yaşlılara, bakıcılara ve ailelere hayırlı olmasını diledi.

İskele Belediyesi’nde imzalanan imza töreninde Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği Başkan Yardımcısı Semra Erel İskele Belediyesi Hukuk Danışmanı Fatma Emirhan hazır bulundu.