İşçi yatı evinde yangın: Çamaşır makinesi kısa devre yaptı

Yeşilyurt’ta saat 06.50 sıralarında köyün güney kısmında bulunan bir işçi yatı evinde, muhtemelen uzatma kablosu ile elektriğe bağlı olan faal durumdaki çamaşır makinesinin kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi.

Yeşilyurt’ta saat 06.50 sıralarında köyün güney kısmında bulunan bir işçi yatı evinde, muhtemelen uzatma kablosu ile elektriğe bağlı olan faal durumdaki çamaşır makinesinin kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Polisten verilen bilgiye göre, yangın sonucu bir adet çamaşır makinesi, bir adet buz dolabı, dört adet yatak ve şilte, bir adet elbise dolabı, mutfak bankoları, üç adet ahşap kapı, 25 adet mertek ve muhtelif mutfak eşyaları yanarak zarar gördü.

Soruşturma devam ediyor.