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İşçi yatı evine baskın... 7 kaçak mahkemeye çıkarıldı

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Alayköy’de sanayi bölgesinde işçi yatı evinde yapılan kontrolde ülkede kaçak oldukları tespit edilerek, tutuklanan 5 Pakistanlı, bir Nijeryalı ve bir Bangladeşli zanlı yeniden mahkemeye çıkarıldı.
İşçi yatı evine baskın... 7 kaçak mahkemeye çıkarıldı

Alayköy Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Gökhan Toklu olguları aktardı.

Polis memuru, 23 Ekim 2023 tarihinde 20:00-24:00 saatleri arasında Alayköy'de 1.etap ve 2.etap sanayi sitesi içerisinde düzenlenen asayiş operasyonu kapsamında arama yapılan işçi yatı evlerinde KKTC'den ikamet izinsiz olduğu tespit edilen 7 kişinin tutuklandığını söyledi.  

Polis, tutuklanan 7 kişiden  M.S.G 79 gün, 37 gün, M.A.M.H  (Pakistan) 118 gün, M.A (Pakistan) 2023 yılı Ağustos ayından itibaren, M.E.T(Bangladeş) 2023 yılı  4 Temmuz'dan itibaren, U.N (Pakistan) 2023 yılı 15 Temmuz'dan itibaren, K.O (Nijerya) 537 gün ve  M.T (Pakistan) 1016 gün KKTC'de ikamet izinsiz olduğunun tespit edildiğini kaydetti. P

olis, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, haklarında 3 gün tutukluluk emri alındığını belirtti. Polis, gerekli soruşturmanın yapıldığını söyleyerek, zanlıların 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti. 

Mahkemede söz hakkı alan zanlılar ise ülkeye gelir gelmez çalışmaya başladıklarını ifade etti. 

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 20 günü aşmayacak bir şekilde cezaevine gönderilmesine emir verdi. Bilgeç, zanlıların kaçak olarak çalıştığı iş yerleri ile ilgili soruşturma yapılmasına, sonucun 14 gün içerisinde mahkeme huzuruna sunulmasına direktif verdi. 

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