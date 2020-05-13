İşçilere 2. barikat! Polis Beyarmudu'na girişleri kapattı!

Covid 19 önlemleri çerçevesinde geçiş noktalarının kapalı olmasından dolayı güney Kıbrıs'taki işlerine gidemeyen Kıbrıslı Türk işçiler geçiş kapılarının açılması için Beyarmudu Kapısında bugün eylem yapacağını duyurdu.
Polis Beyarmudu köyüne girişe izin vermiyor.
Güney Kıbrıs'ta çalışan işçiler Beyarmudu köyü girişinde araçları ile birlikte bekliyor.
Polis, Beyarmudu-Türkmenköy kavşağındaki yolu geçişlere kapattı.
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