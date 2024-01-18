İşçiye 24 Bin TL Vekile 130 Bin TL

1 Temmuz 2023-1 Ocak 2024 arası hayat pahalılığı (HP) oranının yüzde 50,31 olarak belirlenmesi ile kamu maaşlarında da değişiklik oldu. Sendikalar ile Maliye Bakanlığı arasındaki anlaşmanın ardından düzenlenen gelir vergisi ve matrah dilimlerindeki değişiklikler de kamu maaşlarını şekillendirdi.
KAMUDAKİ YENİ BAŞLANGIÇ MAAŞLARI
|KAMU ÇALIŞANI
|MAAŞ (NET)
|İşçi
|34 bin 430 TL
|Memur
|36 bin 870 TL
|Yükseköğrenimli memur
|39 bin 975 TL
|Öğretmen
|42 bin 170 TL
|Pratisyen hekim
|65 bin 959 TL
|Uzman hekim
|76 bin 450 TL
|Şube amiri
|57 bin 360 TL
|Siyasi atama müdür
|77 bin 600 TL
|Müsteşar
|92 bin 760 TL
|Milletvekili
|129 bin 920 TL
|Cumhurbaşkanı
|149 bin 315 TL
Buna göre, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren kamu çalışanlarının alacağı maaşlar belirlendi. Kıbrıs Postası’nın net maaşlar üzerinden yaptığı araştırmaya göre, ortaokul mezunu, evli ve iki çocuklu en düşük maaşlı kamu işçisi Ocak ayı sonunda 34 bin 430 TL maaş alacak.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI: 36 BİN 870 TL
Memurların başlangıç maaşları ise 36 bin 870 TL olurken, Atatürk Öğretmen Akademisi’nden (AÖA) yeni mezun olan bir öğretmenin maaşı ise 42 bin 170 TL’ye yükseldi.
MÜSTEŞARLARIN BAŞLANGIÇ MAAŞLARI 93 BİN TL’YE YAKLAŞTI
En düşük müsteşar maaşı 92 bin 760 TL’ye yükselirken, siyasi atama müdürlerin başlangıç maaşları da 77 bin 600 TL olarak kayıtlara geçti.
KAMUDA EN YÜKSEK MAAŞI ALANLAR CUMHURBAŞKANI VE MİLLETVEKİLLERİ
Kamu çalışanları arasında en yüksek maaşı ise Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve milletvekilleri alıyor. Açıklanan hayat pahalılığı sonrası Cumhurbaşkanı maaşı 149 bin 315 TL’ye yükseldi. Milletvekillerinin maaşları da 129 bin 920 TL oldu.
ASGARİ ÜCRET İLE EN DÜŞÜK KAMU MAAŞI ARASINDAKİ FARK 8 BİN TL’NİN ÜZERİNDE
Net 24 bin TL, brüt ise 27 bin 587 TL olarak belirlenen yeni asgari ücret ile en düşük kamu maaşı arasındaki fark artmaya devam ediyor… Hayat pahalılığı artışının maaşlara yansıtılmasıyla birlikte her iki maaş arasındaki fark 8 bin 430 TL’ye yükseldi.
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