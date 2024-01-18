İşçiye 24 Bin TL Vekile 130 Bin TL

Son 6 aylık hayat pahalılığı (HP) oranının netleşmesinin ardından yeni kamu maaşları da belli oldu. Kıbrıs Postası'nın yaptığı araştırmaya göre, kamudaki en düşük maaş 34 bin 430 TL’ye yükseldi.

1 Temmuz 2023-1 Ocak 2024 arası hayat pahalılığı (HP) oranının yüzde 50,31 olarak belirlenmesi ile kamu maaşlarında da değişiklik oldu. Sendikalar ile Maliye Bakanlığı arasındaki anlaşmanın ardından düzenlenen gelir vergisi ve matrah dilimlerindeki değişiklikler de kamu maaşlarını şekillendirdi.

KAMUDAKİ YENİ BAŞLANGIÇ MAAŞLARI

KAMU ÇALIŞANI MAAŞ (NET) İşçi 34 bin 430 TL Memur 36 bin 870 TL Yükseköğrenimli memur 39 bin 975 TL Öğretmen 42 bin 170 TL Pratisyen hekim 65 bin 959 TL Uzman hekim 76 bin 450 TL Şube amiri 57 bin 360 TL Siyasi atama müdür 77 bin 600 TL Müsteşar 92 bin 760 TL Milletvekili 129 bin 920 TL Cumhurbaşkanı 149 bin 315 TL

Buna göre, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren kamu çalışanlarının alacağı maaşlar belirlendi. Kıbrıs Postası’nın net maaşlar üzerinden yaptığı araştırmaya göre, ortaokul mezunu, evli ve iki çocuklu en düşük maaşlı kamu işçisi Ocak ayı sonunda 34 bin 430 TL maaş alacak.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI: 36 BİN 870 TL

Memurların başlangıç maaşları ise 36 bin 870 TL olurken, Atatürk Öğretmen Akademisi’nden (AÖA) yeni mezun olan bir öğretmenin maaşı ise 42 bin 170 TL’ye yükseldi.

MÜSTEŞARLARIN BAŞLANGIÇ MAAŞLARI 93 BİN TL’YE YAKLAŞTI

En düşük müsteşar maaşı 92 bin 760 TL’ye yükselirken, siyasi atama müdürlerin başlangıç maaşları da 77 bin 600 TL olarak kayıtlara geçti.

KAMUDA EN YÜKSEK MAAŞI ALANLAR CUMHURBAŞKANI VE MİLLETVEKİLLERİ

Kamu çalışanları arasında en yüksek maaşı ise Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve milletvekilleri alıyor. Açıklanan hayat pahalılığı sonrası Cumhurbaşkanı maaşı 149 bin 315 TL’ye yükseldi. Milletvekillerinin maaşları da 129 bin 920 TL oldu.

ASGARİ ÜCRET İLE EN DÜŞÜK KAMU MAAŞI ARASINDAKİ FARK 8 BİN TL’NİN ÜZERİNDE

Net 24 bin TL, brüt ise 27 bin 587 TL olarak belirlenen yeni asgari ücret ile en düşük kamu maaşı arasındaki fark artmaya devam ediyor… Hayat pahalılığı artışının maaşlara yansıtılmasıyla birlikte her iki maaş arasındaki fark 8 bin 430 TL’ye yükseldi.