İşçiyi döverek öldüren patrona müebbet hapis cezası

İzmir Alsancak’ta gece kulübü işleten ve yanında çalışan işçi Mustafa Demir’i döverek öldüren Hasan Yücel müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Yücel'in Mustafa Demir’i darp ederek öldürdüğü görüntüler de ortaya çıktı.

İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Hasan Yücel’e 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verdi.

Karar duruşmasında Hasan Yücel’in avukatı olayın 'kaza' olduğunu savundu. Müvekkilinin diyabet hastası olduğunu ve Türk Ceza Kanunu’nun 34. maddesi gereğince diyabet nedeniyle geçici olarak cezai ehliyetinin ortadan kalkıp kalkmadığının Adli Tıp Kurumundan alınacak raporla tespit edilmesini istedi.

Duruşmada son sözü sorulan sanık Hasan Yücel, olayda hayatını kaybeden Mustafa Demir’in ailesinin para istediğini ve bunun karışılığında şikayetlerinden vazgeçeceklerini söylediğini iddia etti.

Mahkeme Yücel'i 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptı.

Olay anının görüntüleri de ortaya çıktı

Ortaya çıkan kamera görüntülerinde, Hasan Yücel ve Mustafa Demir yanlarında bulunan birkaç kişi ile beraber güvenlik kamerasının açısına giriyor. Yücel ve Demir’in tartıştığının anlaşıldığı görüntülerde Hasan Yücel’in Mustafa Demir’e birkaç tokat atması sonucu, Demir dengesini kaybederek düşüyor. Sokakta bulunan beton saksıya kafasını çarpan Mustafa Demir, Yücel’in kafasına attığı tekmelerle kendinden geçiyor. Hasan Yücel, bayıldığını düşündüğü Demir’in başına bidonla getirdiği suyu döküyor.

Görüntüler, Mustafa Demir kendine gelmeyince olay yerine çağrılan ambulansa bindirilmesiyle son buluyor.