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İşe gitmek için her gün 6 saat harcayanlar

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İşe gitmek için her gün 6 saat harcayanlar
Çin'in başkenti Pekin'de ev kiralarının yüksek olması birçok kişiyi her gün altı saati aşkın bir yolculuğu göze almaya itiyor.

Bazı günler Zhang Xia işyerinde geçirdiği zamandan fazlasını gidip gelmek için harcıyor.

39 yaşındaki pazarlama müdürü Zhang'ın evi, Pekin'in doğusunda, gökdelenlerle dolu Yanjiao kentinde.

Evi burada olup da her gün iş için Pekin'e gitmek zorunda olan yüz binlerce insan var onun gibi. Çoğu hizmet sektöründe çalışan bu insanlar günde ortalama altı saatlerini - bazen dokuz saate ulaşabiliyor - yolda geçiriyor.

Pekin'de hızla artan emlak fiyatları nedeniyle binlerce genç ofis işçisi Yanjiao gibi uzak şehirlere taşınmak zorunda kalıyor. Geçen yıl Global Cities Business Alliance tarafından hazırlanan bir rapora göre, Pekin kiracılar için dünyanın en pahalı şehri. Burada ortalama kiralar ortalama maaşın 1,2 katı.

Konut satın almak isteyenler de fiyat artışlarından şikayetçi. Geçen yıl konut fiyatları yüzde 28 arttı.

Pekin'de ev sahibi olmak çoğu kişi için mümkün değil. Bu nedenle insanlar konut fiyatlarının daha düşük olduğu yakındaki şehirlere taşınmak zorunda kalıyor.

Buralara "uyku şehri" diyorlar. Zira şehir sakinlerinin büyük çoğunluğu, öğrenciler ve işçiler, Pekin'e okula veya işe gitmek için sabah olmadan evinden çıkıyor ve sadece uyumak için dönüyor.

20 yıl kadar önce Yanjiao toplam 30 bin nüfusa sahip birkaç köyden oluşuyordu. Bugün ise nüfusu bir milyona yakın.

Sabah henüz gün doğmadan orta gelirli genç ofis çalışanlarının duraklarda otobüs beklediğini görürsünüz. Otobüs terminalleri, tren istasyonlarında bu insanlara hizmet eden kayıtsız bir ekonomi de oluşmuştur. Yiyecek satan sokak satıcıları, kaçak taksiler gibi.

2013'te yapılan resmi bir ankete göre, Pekin sakinleri işe gitmek için günde ortalama 52 dakika harcıyor.

Şehir dışında yaşayanların ise buna çok daha uzun zaman ayırması gerekiyor.

Zhang, önceleri bu zamanı boşa harcanmış olarak gördüğünü, ama artık farklı düşündüğünü söylüyor. Yolculuk zamanını dergi ve gazete okuyarak ya da internet üzerinden kurslara katılarak değerlendiriyor.

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