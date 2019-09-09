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İŞE GİTMEYENE TERFİ!

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UBP-HP hükümeti yeni icraatlara imza atmaya devam ediyor. BRT’ de 3 kişi uzun yıllardır işe gelmeden terfi ettirilirken bu işlemlere benzer bir uygulamanın da KIB-TEK’te de uygulanmaya çalışıldığı öğrenildi.
İŞE GİTMEYENE TERFİ!

UBP-HP hükümeti yeni icraatlara imza atmaya devam ediyor. BRT’ de 3 kişi uzun yıllardır işe gelmeden terfi ettirilirken bu işlemlere benzer bir uygulamanın da KIB-TEK’te de uygulanmaya çalışıldığı öğrenildi.

İŞE GİTMEYENE TERFİ!

BRT’DE 3 TERFİ

BRT’de yıllardır işe gitmeyen Cem Emre ile birlikte, yine yıllardır işe gelmeyen veya gelip de hiçbir sorumluluğunu yerine getirmeyen Cafer Özsoykal ve Mehmet Kozan Pakkaner de terfi ettirildi. BRTK’da yıllardır işe gelmeyen Cem Emre’nin amir yapılması niyeti ile derece verilmesinin yankıları sürüyor.

EMEKLİLİĞE 3 AY VAR

BRT’de emeklilğine 3 ay kala Cafer Özsoykal’ın  böyle bir terfinin olması ise bu adımın emekliliğe yönelik olduğu şüphesini uyandırdığı yorumlarına yol açtı. BRTK’daki bir diğer tartışmalı terfinin ise, Mehmet Kozan Pakkaner’e verildiği ifade ediliyor. Geçmiş müdürler tarafından disiplinsizlik gerekçesiyle pek çok kez uyarıldığı ve bir önceki dönem de atamalardan elendiği belirtilen Mehmet Kozan Pakkener’in birinci dereceden radyo programcısı memurluğundan, amirliğe atandığı kaydedildi.

KIB-TEK’TE 1,5 YIL İŞE GİTMEDİ

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda 1,5 yıldır işe gelmeyen Müdür Muavini Mehmet Özçelik’in Genel Müdürlüğe terfi yapılması için düğmeye basıldığı öğrenildi. Mehmet Özçelik’in Müdür muavini olmasına rağmen müdürün üzerine çıkmaya çalıştığı öğrenilirken, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ile eskiye dayanan bir dostluğu ve akrabalığı olduğu da öğrenildi.

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