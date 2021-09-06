İsfendiyar Açıksöz yaşamını yitirdi

Uzun yıllar Güzelyurt’a hizmetler vererek Güzelyurt Belediye başkanlığı yapan İsfendiyar Açıksöz bugün yaşamını yitirdi.
Açıksöz, Mücahit komutanı olarak zorlu yıllarda görevler yürütüp 1976-1990 yıllarında Güzelyurt Belediye başkanlığı yapmıştı.
Uzun yıllar Güzelyurt’a hizmetler vererek Güzelyurt Belediye başkanlığı yapan İsfendiyar Açıksöz bugün yaşamını yitirdi.
Açıksöz, Mücahit komutanı olarak zorlu yıllarda görevler yürütüp 1976-1990 yıllarında Güzelyurt Belediye başkanlığı yapmıştı.
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