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İsfendiyar Açıksöz yaşamını yitirdi

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İsfendiyar Açıksöz yaşamını yitirdi
İsfendiyar Açıksöz yaşamını yitirdi

Uzun yıllar Güzelyurt’a hizmetler vererek Güzelyurt Belediye başkanlığı yapan İsfendiyar Açıksöz bugün yaşamını yitirdi.

Açıksöz, Mücahit komutanı olarak zorlu yıllarda görevler yürütüp 1976-1990 yıllarında Güzelyurt Belediye başkanlığı yapmıştı.

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