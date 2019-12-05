  • BIST 108.717
  • Altın 273,354
  • Dolar 5,7607
  • Euro 6,3913
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

İSG-BİR: “Birçok iş kazası, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymama, eğitim ve bilgi yetersizliğinden kaynaklanıyor”

» »
İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği (İSG-BİR), son dönemde iş kazalarının arttığını belirterek , birçok iş kazasının, gerekli iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulmamasından, eğitim ve bilgi yetersizliğinden meydana geldiğini kaydetti.
İSG-BİR: “Birçok iş kazası, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymama, eğitim ve bilgi yetersizliğinden kaynaklanıyor”

İSG-BİR Başkanı Güvenç Yüksel yaptığı yazılı açıklamada, son dönemde tarım araçları ve tarım aletlerinden kaynaklı kazalar da yaşandığını belirterek, kullanım amacı dışında veya dikkatsizce ve emniyetsiz bir şekilde kullanılan iş aletlerinin de ölümlü veya ağır yaralanmalı kazalara neden olduğuna dikkat çekti.

Girne’de gerçekleşen okul inşaatı  kazasının yapı denetiminin eksikliğinden kaynaklı olduğunu tahmin ettiklerini belirten Yüksel, bu konuda 
ilgili makamların gerekli araştırmaları yapıp önleyici tedbirlerin alınması ve  gerekli tüm yasal düzenlemelerin yapılmasının  elzem olduğunu ifade etti.

Yüksel, bu tür kazaların bundan sonra olmaması için yapı denetiminin  bir an önce hayata geçirilmesinin önemini vurguladı.

Yüksel, çok basit tedbirler, basit talimatlar, kontrol ve denetimlerle bu ve diğer elim kazaların önüne geçmenin mümkün olduğunu belirterek, iş kazalarının % 98’inin önlenebilir olduğunun altını çizdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • CTP'nin Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, 14 Aralık'ta açıklanıyor05 Aralık 2019 Perşembe 12:51
  • Sol Hareket Mağusa İlçe Komitesi ikinci el kitap pazarı düzenliyor05 Aralık 2019 Perşembe 12:51
  • Turizm Bakanı Üstel, Türkiye'deki turizm acentelerine iş birliği çağrısında bulundu05 Aralık 2019 Perşembe 12:46
  • Ulaştırma Bakanı Atakan TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’la görüştü05 Aralık 2019 Perşembe 12:44
  • Kuzey Kıbrıs'ta anket tartışmalarına "Kişisel Verileri Koruma Kurulu"da katıldı!05 Aralık 2019 Perşembe 12:42
  • Zaroğlu konuştu... “Jeneratör alımında ısrar eden bakanlar kurulu şaibe altındadır”05 Aralık 2019 Perşembe 12:37
  • Siber’den Akıncı’ya bilgilendirme sitemi, Meclis Kıbrıs konusunda yok sayılıyor05 Aralık 2019 Perşembe 12:33
  • Girne Limanı'nda denize düşen Gökçe kurtarıldı, Karakız ise aranıyor05 Aralık 2019 Perşembe 12:27
  • Girne Antik Liman’dan denize düşen kişi aranıyor05 Aralık 2019 Perşembe 12:17
  • Kıbrıs Türk Yeşilayı, 4. Uluslararası Kapasite Geliştirme Programı'na katıldı05 Aralık 2019 Perşembe 11:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti