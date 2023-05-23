İSG-BİR: "İş kazalarının yüzde 98’i önlenebilir”

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği (İSG-BİR), ölümle neticelenen iş kazalarının yüzde 98’inin çok basit tedbirler, basit talimatlar, kontrol ve denetimlerle önlenebilir olduğunu vurguladı.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği (İSG-BİR), ölümle neticelenen iş kazalarının yüzde 98’inin çok basit tedbirler, basit talimatlar, kontrol ve denetimlerle önlenebilir olduğunu vurguladı.

Birlik Başkanı Güvenç Yüksel yaptığı yazılı açıklamada, Gönyeli'de bir kafe içerisinde, 28 yaşındaki Taner Altınkaya’nın dekor çalışması yaparken 3 metre yüksekten düşerek hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, risk değerlendirme raporu gereği alınması gereken önlemlerin, çalışanlara verilmesi gereken eğitim, talimat, bilgilerin ve özellikle yüksekte çalışma konusunun ne kadar hayati önem arz ettiğinin bir kez daha çok acı bir kayıp ile görüldüğünü ifade etti.

OSHA tarafından paylaşılan istatistiklerde ortalama 3-4 metre üzerinde çalışırken düşen insanların %85’inin hayatını kaybettiğinin görüldüğünü belirten Yüksel, yalnızca inşaatlarda değil, tüm yaşam ve çalışma alanlarında yapılacak tadilat, bakım, onarım, tespit, keşif vs. gibi yüksekte çalışma gerektiren her işte özel tedbirler alınması gerektiğini ifade etti.

Yüksekte çalışmanın tüm dünyada özel sağlık kontrollerinden geçen insanlar tarafından yapıldığına dikkat çeken Yüksel, “Ülkemizde ne yazık ki tehlikeli iş kollarında özel çalışma koşulları ve meslek hastalıklarına ilişkin hiçbir şart, sağlık raporu aranmamaktadır” ifadelerini kullandı.

Yüksel, çalışan, işveren ve devletin, çalışma koşullarına ilişkin olarak çok ciddi güvenlik tedbirleri almalarının zamanının çoktan geldiğini kaydetti.

En önemli konulardan birinin eğitim olduğunu vurgulayan Yüksel, “ Eğitim konusunu firma ve çalışanların inisiyatifine bırakmadan ülkemizde yürürlükte bulunan yasa ve tüzüklere uygun şekilde yapılmalıdır” dedi.

Yüksel, çalışanları korumak, eğitmek ve kazaları önlemenin, kaza sonucu ortaya çıkan zararları tazmin etmekten daha kolay, ucuz ve insancıl olduğunu vurguladı.