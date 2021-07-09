  • BIST 1.376,670
  • Altın 503,00
  • Dolar 8,6750
  • Euro 10,2750
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKADelta varyantı durdurulamıyor! Dünya ayakta!

İsg-Bir, İş Sağlığı ve Güvenliği Yasa ve Tüzüklerinin Tüm Sektörler için Hayata Geçirilmesi Gerektiğini Vurguladı

» »
 İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği (İSG-BİR) Başkanı Güvenç Yüksel, iş sağlığı ve güvenliği yasa ve tüzüklerinin tüm sektörler için hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.
İsg-Bir, İş Sağlığı ve Güvenliği Yasa ve Tüzüklerinin Tüm Sektörler için Hayata Geçirilmesi Gerektiğini Vurguladı

 İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği (İSG-BİR) Başkanı Güvenç Yüksel, iş sağlığı ve güvenliği yasa ve tüzüklerinin tüm sektörler için hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Yüksel, yazılı açıklamasında, önceki gün iş kazasında hayatını kaybeden çocuğa işaret ederek “Bugüne kadar ısrarla ve önemle üzerinde durduğumuz yasal zorunluluk olan İSG yasa ve tüzüklerinin tüm sektörlerde hayat bulmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha çok acı bir şekilde görmüş olduk” ifadelerini kullandı.


Açıklamasına “Risk değerlendirme raporlarının daha da önemlisi rapor gereği alınması gereken önlemlerin, çalışanlara verilmesi gereken eğitim, talimat, bilgilerin ve uygulamaların ne kadar önemli olduğunu yaşanan iş kazalarıyla önemi ortaya çıkıyor” şeklinde devam eden Yüksel, özellikle gençlerin hangi sektörlerde hangi koşullarda çalışacaklarını düzenlemenin ve denetlemelerin öneminin ve eksikliğinin gözler önüne serildiğini kaydetti. 


“EN ETKİLİ ÖNLEYİCİ YAKLAŞIM ÇALIŞANLARIN EĞİTİMİ”
Çalışanların, işverenlerin ve devletin, işyerlerindeki çalışma koşullarına ilişkin ciddi güvenlik tedbirleri alması gerektiğini kaydeden Yüksel, en etkili önleyici yaklaşımın çalışanların eğitilmesi olduğunu vurguladı. 


“İş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının desteği ile işyerlerindeki tehlikeleri analiz etmeli, risk değerlendirme raporu hazırlatmalı ve derhal çalışanları eğitmelidir” diyen Yüksel kazaların yüzde 98’inin önlenebilir olduğuna işaret etti. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İskele-Çayırova Yolunda Trafik Eski Yoldan Verilecek09 Temmuz 2021 Cuma 08:51
  • Din İşleri Başkanlığı'ndan Toplu İbadetler ile İlgili Alınan Kararlar Hakkında Açıklama09 Temmuz 2021 Cuma 08:46
  • Hava Bugün Nasıl Olacak?09 Temmuz 2021 Cuma 08:34
  • Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar09 Temmuz 2021 Cuma 08:31
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? (9 Temmuz 2021)09 Temmuz 2021 Cuma 08:27
  • Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı: “Çiğ Süt Bedelleri Bugün Ödeniyor”08 Temmuz 2021 Perşembe 18:03
  • KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı Ödemelere Başladıklarını Açıkladı08 Temmuz 2021 Perşembe 17:59
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan Basın Açıklaması08 Temmuz 2021 Perşembe 17:55
  • KKTC Tüketiciler Derneği’nden Avrupa Komisyonu Başkanı’na Protesto08 Temmuz 2021 Perşembe 17:42
  • Üstel: “Bulaşı Bu Arttırdı”08 Temmuz 2021 Perşembe 17:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti