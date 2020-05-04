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İSG-BİR Uyardı

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İSG-BİR Uyardı
İSG-BİR Uyardı

 İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği (İSG-BİR) toplumsal sağlık açısından bu dönemde yapılacak hataların veya ihmallerin çok kötü sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarıda bulundu.

İSG-BİR Başkanı Güvenç Yüksel, belirlenen kriterler doğrultusunda yasal mevzuatlara ve sağlık kurumlarının önerilerinin çalışma ortamlarında hayat bulup denetlenmesinde en önemli katkıyı İSG uzmanlarının koyması gerektiğini, bu nedenle bu dönemde elden geldiğince çalışma hayatına dönüşle ilgili görüş ve düşünceleri yetkili kurumlarla paylaşıp sağlıklı ve güvenli çalışama ortamları yaratılması için düzenlemelerin yapılması için katkı koymaya çalıştıklarını belirtti.

Yüksel, İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası nedeniyle yayımladığı mesajda, yapılacak açılımın ön çalışmaları, yasal zorunlulukların yerine getirilmesi ve talep edilen işlemlerin eksik ve yetersiz olduğunu üzülerek takip ettiklerini belirterek, toplumsal sağlık açısından bu dönemde yapılacak hataların veya ihmallerin çok kötü sonuçlar doğuracağını ifade etti.

Açılacak iş yerlerinin bir uzman tarafından gerekli yasal koşulları yerine getirmesinin yasal bir zorunluluk olduğunun altını çizen Yüksel, bu dönemde alınacak tüm tedbirler ve yasal uygulamaların kişi/kurum/kuruluşların inisiyatifine bırakılamayacak kadar hassas olduğunu kaydetti.

Yüksel, “Açıklanan kriterlerin ve tüm yasal mevzuatın uygulamasından sorumlu olan İSG uzmanlarının denetim ve kontrolünde gerekli tedbir, önlem ve eğitimlerin verilmesinin elzemdir” ifadelerini kullanarak, bu süreçte mevcut yasa ve tüzüklerde ayrıca açıklanan Kovid-19 önlemlerinin tamamıyla çalışma hayatına yansıtılmadan çalışma hayatının başlamasının toplumsal felakete sebep olabileceği uyarısında bulundu.

Yüksel şöyle devam etti:

“Belirsizliklerin giderilmesi için ilgili Bakanlığın net bir şekilde yasal zorunlulukların ve uygulamaların İSG uzmanları tarafından yapılacağı açıklanmalı ve koşul olmalıdır. 

Ayrıca izlenecek prosedür ve evrak tesliminin hangi makamlara ve ne içerikte olması gerektiği çok net bir şekilde belirtilmelidir. 

Açılım sürecinden önce de iş yerlerindeki gerekli hazırlıkların ve düzenlemelerin yapılması için bir hazırlık dönemi belirlenmeli ve belirlenen kriterlerin hayat bulduğuna dair İSG uzmanı ve işveren ile birlikte belgelendirme yapıldıktan sonra iş yeri çalışmaya başlamalıdır, aksi takdirde gerekli tüm koşulları sağlamayan iş yerleri toplumsal sağlığımız için büyük bir tehdit oluşturacaktır. 

Bu dönemde İSG uzmanlarının da gerekli tüm yasal koşulların sağlanmaması ve yetkili bakanlıkça kriterlerin açık bir şekilde belirtilmemesi durumunda hiçbir taahhüde girmemelerini salık veririz, sağlıksız ve güvenliksiz çalışma koşullarından dolayı doğacak olan felaketin bir parçası olmak istemiyoruz. 

Bu vesileyle tüm halkımıza kazasız belasız, sağlıklı günler dileriz.” 

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