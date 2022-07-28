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İSG-BİR’den aşırı sıcak günlerde çalışma yasağı önerisi

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İSG-BİR’den aşırı sıcak günlerde 11.00 -16.00 saatleri arasında çalışma yasağı önerisi
İSG-BİR’den aşırı sıcak günlerde çalışma yasağı önerisi

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği (İSG-BİR), yetkililere aşırı sıcak günlerde 11.00 -16.00 saatleri arasında çalışma yasağı uygulamasını önerdi.

İSG-BİR Başkanı Güvenç Yüksel tarafından yapılan yazılı açıklamada, iş kazaları ve meslek hastalıklarının sıcaklık değerlerine bağlı olarak artış gösterdiği vurgulanarak, işyeri sahipleri ile çalışanlar aşırı sıcak günlerde iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinç sahibi olmaya ve tedbir almaya çağrılırken; yetkililer de aşırı sıcak günlerde radyasyonun en yüksek olduğu 11:00 -16:00 saatleri arasında çalışma yasağı uygulamaları için gerekeni yapmaları önerildi.

İşverenlerin çalışanlarına güvenli çalışma alanları sağlamakla yükümlü olduğunun kaydedildiği açıklamada, işyerlerinde alınması gereken tedbirler sıralandı.

Bu tedbirler arasında açık alanlarda çalışanların vardiyalarının günün sıcak saatlerine göre düzenlenmesi; çalışma ve dinlenme sürelerinin havanın ve çalışılacak ortamın durumuna göre ayarlanması; zorlayıcı fiziksel aktiviteler gerektiren işlerin mümkünse hava serinledikten sonra yapılması; ani ısı değişiminden korunulması ve çalışılan ortamın havalandırılması; çalışma kıyafetlerinin teri emecek özellikte olması; bol sıvı tüketilmesi; öğle aralarında ağır ve yağlı yiyeceklerden kaçınılması ve kronik hastaların düzenli olarak iş yeri hekimi tarafından takibi ve düzenli ilaç kullanması yer alıyor.

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