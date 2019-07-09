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İSG uzmanları Çalışma Bakanı'nı ziyaret etti

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İş Sağlığı ve Güvenliği Birliği Başkanı Güvenç Yüksel  beraberindeki heyet ile birlikte  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu’nu ziyaret etti.
İSG uzmanları Çalışma Bakanı'nı ziyaret etti

İş Sağlığı ve Güvenliği Birliği Başkanı Güvenç Yüksel  beraberindeki heyet ile birlikte  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu’nu ziyaret etti.

Görüşmede İş sağlığı ve güvenliği konusu ve bu noktada neler yapılabileceği ele alındı. Güvenç Yüksel,  iş sağlığı ve güvenliğinin bir kültür olduğunu ifade ederek, çalışmalarını da eğitim temelli olarak yürüttüklerini anlattı. Farkındalık yaratma hedeflerini daha da ileriye götürmek istediklerini vurgulayan Yükseli birlik olarak taleplerini Faiz Sucuoğlu’na iletti. 

Denetimlerde etkinliğin ve verimin artırılması amacıyla proaktif yaklaşım sergilenmeli ve bunun gereği olarak tepkisel teftişlerin oranının azaltılmasına, güvenlik kültürünün artırılmasına, sosyal sorumluluk konusunda bilinç oluşturulmasına ve taraflarla yakın işbirliğini sağlayan ÖNLEYİCİ TEFTİŞLERE ağırlık verilmelidir. 

Önce iş yerleri tehlike sınıflarına göre ayrılmalı   sonra tehlike sınıflarına göre Denetim + Eğitim gerekli Çalışanlara verilecek eğitimler, çalışanların işe girişlerinde ve işin devamı süresince belirlenen periyotlar içinde; yılda 

a) Az tehlikeli işyerleri için en az sekiz saat,

b) Tehlikeli işyerleri için en az on iki saat,

c) Çok tehlikeli işyerleri için en az on altı saat

olarak her çalışan için düzenlenmeli ve Tehlikeli sınıfta çalışmalarda mesleki yeterlilik belgesi olmayan çalışmamalı , ülkemizde de iş sağlığı ve güvenliği bilinci ve sürekliliği için   beklediğimiz budur !

Güvenç YüKSEL

Başkan

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