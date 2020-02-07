İşgal Ve Talanın Bedeli Topluma Ödetilmek İsteniyor

Sol Hareket adına yazılı açıklamada bulunan Abdullah Korkmazhan, UBP-HP hükümetinin, Ankara’nın talimatı ile Taşınmaz Mal Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısını hazırlayarak taşınmaz mal vergileri ve diğer vergilerdeki bazı kalemlerde astronomik artışlara giderek, işgal, talan ve ganimetin bedelini topluma ödetmeyi hedeflediğini vurguladı.

Yasa tasarısı ile emlak vergisi oranlarına %250’ye varan bir artış öngörüldüğünü, bu uygulamanın yoksulluk ve ekonomik sorunlar ile boğuşan Kıbrıslı Türk toplumunun sırtına altından kalkamayacağı büyük bir yük getireceğini kaydeden Korkmazhan, yasa tasarısının geri çekilmesini talep etti.

Kıbrıslı Rumların kuzeyde bıraktıkları taşınır ve taşınmaz malları ganimet sayarak, yılladır talan eden ve uluslararası hukuku yok sayarak tapular dağıtanların, Türkiye’deki hükümetler ve buradaki işbirlikçileri olduğuna dikkat çekerek, bu hukuksuzluğun ve talanın bedelini ödemesi gerekenin, yıllardır tüm uyarılara kulaklarını tıkayan, uluslararası hukuku yok sayan ve Kıbrıs’ın kuzeyini koloni haline getirmeye çalışan Türkiye Cumhuriyeti olduğunun altını çizdi.

“İç hukuk yolu olarak kabul ettirilen Mal Tazmin Komisyonu, partizanlık ve yolsuzluk nedeniyle uzun bir süredir mali kaynak yetersizliği yaşamakta olup işlevsiz hale gelmiştir. AİHM’de aleyhine açılan bir çok dava karşısında çaresiz kalan Türkiye, Mal Tazmin Komisyonu’nu yeniden işlev hale sokabilmek için mali kaynağı Kıbrıslı Türklerden toplayacağı vergiler ile sağlamaya çalışmaktadır” diyen Korkmazhan, tam bir sömürgeci anlayışı olan bu yaklaşımı ve sömürge vergisinden farksız yeni emlak vergisi uygulamasını reddediyoruz” dedi.

Ülke de çok büyük alt yapı sorunu, okul, hastane sorunu, yoksulluk ve ekonomik kriz sorunu yaşandığını, toplanan vergilerin bu sorunları çözmek amaçlı kullanılması gerektiğini kaydeden Korkmazhan, tüm toplumu yeni emlak vergisi adı altında uygulanmak istenen hukuksuzluğa dur demeye çağırdı.

“Çare uluslararası hukuk ve mahkemelerden kaçmak, ya da TMK yoluyla mülkiyet sorununu yapay bir şekilde ötelemek değildir” diyen Korkmazhan, “esas olan mülkiyet sorununu da köklü bir şekilde çözüme kavuşturacak olan erken federal çözümü biran önce sağlamaktır” dedi.