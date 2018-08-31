İşgallere, savaşlara karşı, barış insanlığın geleceği için tek seçenek

Savaşlardan, silahlı çatışmalardan Kıbrıslılar da çok çekmiştir ve hala da çekmektedirler.

Bugün bölgemiz savaş, silahlı çatışma ve yeni askeri müdahalelerin ve işgallerin sürekli yaşandığı coğrafya konumundadır ve Kıbrıs’taki İngiliz üslerinin kullanımından ve diğer yabancı ülkelerin askeri faaliyetlerinden dolayı bizler de bölgede süren savaşların parçasıyız.

Savaşlardan, silahlı çatışmalardan Kıbrıslılar da çok çekmiştir ve hala da çekmektedirler. Kıbrıs’ta mevcut koşullarda TC işgali sürerken, bu savaşın devamı niteliğindeki asimilasyon, dayatılan ekonomik paketler ve fetih politikaları neticesinde içinden geçmekte olduğumuz ekonomik krizde de Kıbrıs’ın kuzeyinde varoluş/yokoluş tartışmaları daha fazla yapılır olmuştur.

Böylesi koşullarda bulunduğumuz coğrafyada anti-militarist, savaş ve işgal karşıtı mücadele önemlidir.

Yeni Kıbrıs Partisi, bu nedenle adanın tamamen askersizleştirilmesi ve tüm militarist yapıların tamamen ortadan kaldırılması için ve bölgedeki işgallere ve savaşlara karşı yıllardır sürdürdüğü barış mücadelesini devam ettirmekte kararlıdır.

Yeni Kıbrıs Partisi, çözüm sürecinde güvenliğin tartışıldığı koşullarda garantiler gibi askeri seçeneklerin gerçekten sorunları çözmeyeceğini vurgular ve hatırlatır ‘unutmayalım en etkin güvenlik ve garanti vicdanlarımızdır’…

Yeni Kıbrıs Partisi, bu 1 Eylül’de de, bir kez daha işgallere ve savaşlara karşı, barışın, insanlığın geleceği için tek seçenek olduğunun altını çizer, barış ve küresel adalet için mücadelenin yükseltilmesi çağrısı yapar…