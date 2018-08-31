  • BIST 93.134
  • Altın 255,834
  • Dolar 6,6022
  • Euro 7,6891
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 32 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKALAÜ lisansüstü programlarında yüzde 50 burs imkanı

İşgallere, savaşlara karşı, barış insanlığın geleceği için tek seçenek

» »
Savaşlardan, silahlı çatışmalardan Kıbrıslılar da çok çekmiştir ve hala da çekmektedirler.
İşgallere, savaşlara karşı, barış insanlığın geleceği için tek seçenek

Bugün bölgemiz savaş, silahlı çatışma ve yeni askeri müdahalelerin ve işgallerin sürekli yaşandığı coğrafya konumundadır ve Kıbrıs’taki İngiliz üslerinin kullanımından ve diğer yabancı ülkelerin askeri faaliyetlerinden dolayı bizler de bölgede süren savaşların parçasıyız.

Savaşlardan, silahlı çatışmalardan Kıbrıslılar da çok çekmiştir ve hala da çekmektedirler. Kıbrıs’ta mevcut koşullarda TC işgali sürerken, bu savaşın devamı niteliğindeki asimilasyon, dayatılan ekonomik paketler ve fetih politikaları neticesinde içinden geçmekte olduğumuz ekonomik krizde de Kıbrıs’ın kuzeyinde varoluş/yokoluş tartışmaları daha fazla yapılır olmuştur.

Böylesi koşullarda bulunduğumuz coğrafyada anti-militarist, savaş ve işgal karşıtı mücadele önemlidir.

Yeni Kıbrıs Partisi, bu nedenle adanın tamamen askersizleştirilmesi ve tüm militarist yapıların tamamen ortadan kaldırılması için ve bölgedeki işgallere ve savaşlara karşı yıllardır sürdürdüğü barış mücadelesini devam ettirmekte kararlıdır.

Yeni Kıbrıs Partisi, çözüm sürecinde güvenliğin tartışıldığı koşullarda garantiler gibi askeri seçeneklerin gerçekten sorunları çözmeyeceğini vurgular ve hatırlatır ‘unutmayalım en etkin güvenlik ve garanti vicdanlarımızdır’…

Yeni Kıbrıs Partisi, bu 1 Eylül’de de, bir kez daha işgallere ve savaşlara karşı, barışın, insanlığın geleceği için tek seçenek olduğunun altını çizer, barış ve küresel adalet için mücadelenin yükseltilmesi çağrısı yapar…

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • “Anavatana selam, vurguna partizanlik devam”31 Ağustos 2018 Cuma 16:03
  • “ Tek Başına Kurtuluş Yangını Söndürmez ”31 Ağustos 2018 Cuma 15:57
  • Mağusa'da kontakt kapatma eyleminde, polis ceza kesti!31 Ağustos 2018 Cuma 15:50
  • Lefkoşa polifonik lions kulubü’nden eğitim ve bağış31 Ağustos 2018 Cuma 15:44
  • Besim: Zor günlerin atlatılması için emekten tasarruf yapmalıyız31 Ağustos 2018 Cuma 15:36
  • Erhürman: “Sene sonuna kadar ek mesailerden brüt %15 kesintiye gidilecek”31 Ağustos 2018 Cuma 15:29
  • Son Dakika: Kişmir, Sendikal Platform'un hükümet ile herhangi bir uzlaşısı yoktur.31 Ağustos 2018 Cuma 15:08
  • DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi dev bir eğitim kurumu haline geldi31 Ağustos 2018 Cuma 15:01
  • Son dakika: Sendikalar arasında büyük gerginlik!31 Ağustos 2018 Cuma 14:31
  • Hava nasıl olacak?31 Ağustos 2018 Cuma 14:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti