İşi tehdit etmeye kadar vardırdılar

KKTC Meclis Başkan Yardımcısı ve UBP milletvekili Zorlu Töre’nin onursal başkanı olduğu, ‘’ KKTC Milli Beka Hareketi” isimli derneğin, KKTC Ülke Başkan Yardımcısı Abdullah Yıldız’ın paylaşımına ne cevap vereceği merak konusu oldu.

KKTC Meclis Başkan Yardımcısı ve UBP milletvekili Zorlu Töre’nin onursal başkanı olduğu ve toplantılarında cihat çağrısı yapan “KKTC Milli Beka Hareketi” isimli derneğin, KKTC Ülke Başkan Yardımcısı Abdullah Yıldız, TDP İlçe Başkanı Ece Balcı’yı, sosyal medyadaki paylaşımında tehdit ettiği öne sürülüyor.

KKTC Milli Beka Hareketi isimli derneğin, KKTC Ülke Başkan Yardımcısı Abdullah Yıldız,Tehdit mesajında “Sizin vatan haini olduğunuzu biliyoruz, başkan ilgilenecek sizinle” ifadelerinin yer aldığı gözlemlendi. Mesajda, alenen “vatan hainliği” ile itham edilen Ece Balcı, yapılan paylaşıma verdiği cevapta, başkanı ilgilenecekmiş benimle. Bir yere not edilsin diye paylaşıyorum. Tehdit midir bilemiyorum ifadesinde bulundu.

KKTC Meclis Başkan Yardımcısı ve UBP milletvekili Zorlu Töre’nin onursal başkanı olduğu, ‘’ KKTC Milli Beka Hareketi” isimli derneğin, KKTC Ülke Başkan Yardımcısı Abdullah Yıldız’ın paylaşımına ne cevap vereceği merak konusu oldu.

Avukat Ayşe Öztabay ise paylaşımın altına yaptığı yorumda, sıkıntı yaratırsa, hukuk hakkından gelecek. Bunların haddini hukuk çizer onlar da guzucuk gibi o sınırlarda yaşamayı öğrenir diyerek herhangi bir olay konusunda konuyu Mahkemede çözecekleri imasında bulundu.