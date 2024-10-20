İSİAS Davası.. KKTC'den 100 kişilik heyet, yarın Adıyaman’a gidiyor

Türkiye’de 6 Şubat 2023’te meydana gelen deprem felaketinde, Şampiyon Meleklere mezar olan İsas Otel’le ilgili dava ve ailelerin verdiği hukuk mücadelesi devam ediyor.

Türkiye’de 6 Şubat 2023’te meydana gelen deprem felaketinde, Şampiyon Meleklere mezar olan İsas Otel’le ilgili dava ve ailelerin verdiği hukuk mücadelesi devam ediyor.

Adıyaman İsias Otel’de hayatını kaybeden Şampiyon Melekler ve tur rehberleri ile 10 yaralının ailelerinin katılımıyla, İsias Otel davasının dördüncü duruşması 22 Ekim Salı günü saat 10.00’da Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılacak.

Duruşmayı izlemek üzere başta Şampiyon Meleklerin aileleri, Başbakan Ünal Üstel, bazı bakanlar, siyasiler, Barolar Birliği ve gazetecilerden oluşan yaklaşık 100 kişilik heyet, yarın Gaziantep üzerinden Adıyaman’a gidiyor.

6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yerle bir olan Adıyaman’daki Grand İsias Hotel’de, burada konaklayan 35’i Kıbrıslı Türk sporcu ve öğretmenlerden oluşan kafile dahil toplam 72 kişi hayatını kaybetmişti.

Depremden Türkiye’deki 14 milyon kişi doğrudan etkilenirken 53 bin 537 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

“Bilirkişi raporu davanın artık son aşamasına geçilmesi anlamı teşkil ediyor”

Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, 22 Ekim Salı günü gerçekleştirilecek İsias Otel dördüncü duruşması öncesinde TAK muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Esendağlı, 9 Eylül Üniversitesi’nin hazırlayacağı bilirkişi raporunun 22 Ekim Salı günü gerçekleştirilecek duruşmaya yetişmeyeceğini, dolayısıyla mahkemenin prosedürel işlemlerin yapılıp bilirkişi raporunun hazırlanması için bir erteleme vermesini beklediklerini söyledi.

Bilirkişi raporunun davanın artık son aşamasına geçilmesi anlamını teşkil edeceğini düşündüklerini dile getiren Esendağlı, bilirkişi raporunda sadece karot değil, binanın yıkılmasına neden olan tüm hususların değerlendirileceğini belirterek, raporun çok önemli olduğunu vurguladı.

Esendağlı, karot testine yapılan itirazların daha ziyade sanık avukatlarından geldiğini belirterek, “Karot işin çok küçük bir bölümü, binanın yıkılmasıyla ilgili değerlendirilmesi gereken sahte ruhsat, projeye uygunsuzluk, statik hesapların uyumsuzluğu meselesi var.” dedi. Esendağlı, tüm bunların raporda yer almasını beklediklerini ve çok önemsediklerini vurguladı.

Kamu görevlileri açısından verilen soruşturma iznine yapılan itirazların Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi tarafından reddedildiği için onların iddianamesinin dosyalanması ve ceza davalarının başlaması sürecinde olunduğunu da aktaran Esendağlı, şöyle devam etti:

“Bunu çok önemsiyoruz. Çünkü özellikle sahte ruhsat, iskan belgesiyle faaliyete geçirilen bu otelde hem bundan faydalanan otel sahipleri, hem de buna sebep olan kamu görevlilerinin eş zamanlı yargılanmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. Kamu görevlileri ile ilgili yargı sürecini de sıkı bir şekilde takip etmekteyiz.”

Dava süreci…

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 3'ü tutuklu 11 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması 3-6 Ocak’ta, ikinci duruşması 26 Nisan’da, üçüncü duruşması ise 12 Haziran’da yapılmıştı.

İlk duruşmada aileler, sanıklar, tanıklar dinlenmiş, avukatlar savunmalarını yapmıştı. Dört gün süren ilk duruşma ardından, tek gün görüşülen ikinci ve üçüncü duruşmada, mahkeme ara kararlar almıştı.

İsias Otel davasının ikinci duruşması 26 Nisan’da Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülmüş ve 72 ölü, 8 yaralı olan ana dosya ile 2 yaralının daha olduğu ek dosya birleştirilmişti.

Mahkeme ikinci duruşmada, tutuklu sanıklar Ahmet Bozkurt, Mehmet Fatih Bozkurt ve Erdem Yıldız’ın tutukluluk hallerinin devamına, 8 sanığın adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmasına, ayrıca Gazi Üniversitesi dışında mümkünse teknik bir üniversiteden yeniden bilirkişi raporu talep edilmesine karar vermişti.

28 Mayıs’ta Adıyaman Valiliği İl İdare Kurulu, İsias Otel dava dosyasından ayrılan Adıyaman Belediyesi’ndeki kamu görevlileriyle ilgili soruşturma izni vermişti.

Adıyaman Valiliği İl İdare Kurulu’nun gerekçeli kararına göre, yapı ruhsatında imzaları bulunan ve sorumlulukları tespit edilen Adıyaman Belediyesi’nin ilgili dönemlerdeki; Ruhsat Büro Teknisyeni, Ruhsat Büro Şefi, İmar Müdürü ve Belediye Başkan Yardımcılarından hayatta olan 4 kişi aleyhinde soruşturma başlatılması emredilmişti.

Bilirkişi raporu

Adli tatil öncesinde 12 Haziran’da yapılan üçüncü duruşmada ise mahkeme, Grand İsias Otel'le ilgili yeni bir bilirkişi raporunun 9 Eylül Üniversitesi tarafından yeniden hazırlanmasını emretmişti.

Mahkeme tutuklu sanıklar Ahmet Bozkurt, Mehmet Fatih Bozkurt, Erdem Yıldız’ın tutukluluk hallerinin devamına; diğer 8 sanığın ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmasına, hakkında soruşturma izni çıkarılan kamu görevlilerinin dosyalarının akıbetinin öğrenilmesine karar verilmişti.

Öte yandan 4 Eylül’de, aralarında bilirkişilerin de bulunduğu heyet otel enkazının bulunduğu alanda inceleme yapmıştı.

Enkazdaki çalışmayı KKTC Dışişleri Gaziantep Temsilcisi Hakkı Emre Yunt, KKTC'nin Gaziantep Konsolosu Kerem İzmen, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, KKTC Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, dernekten temsilciler ve diğer ilgililer takip etmişti.

Alınan karot örnekleri, tutanaklarla detaylı inceleme için üniversite heyetine teslim edilerek, alınan numunelerle ilgili hazırlanacak raporlar, mahkeme heyetine sunulacak.