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" İsias davası son yayımlanan bilirkişi raporu ile cinayet davasına dönüştü!"

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Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği, İsias Otel davasının yayımlanan son bilirkişi raporuyla “cinayet davasına” dönüştüğünü savunarak, yasa dışı fiiller ve kasıtlı ihlallerin hiçbir biçimde göz ardı edilemeyeceğini açıkladı.
" İsias davası son yayımlanan bilirkişi raporu ile cinayet davasına dönüştü!"

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği yaptığı yazılı açıklamada, 9 Eylül Üniversitesi/İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanan son bilirkişi raporunun açıklanması ardından, 6 Şubat 2023’te Adıyaman Grand İsias Otel’in çöküşüyle hayatları altüst olan ailelerin, adaletin yerini bulması taleplerini kamuoyuyla paylaştı.

"KAYBETTİKLERİMİZİ GERİ GETİREMEYECEK OLSAK DA ADALETİN YERİNİ BULMASINI TALEP EDİYORUZ”

“Bugün, kaybettiklerimizi geri getiremeyecek olsak da adaletin yerini bulmasını talep ediyoruz.” ifadelerine yer verilen açıklamada, bu katliamın doğal bir felaket değil; insan hayatını hiçe sayan kasıtlı fiiller zincirinin ve kanunsuzluklar sonucu olduğunun son bilirkişi raporu ile yeniden belgelendiği kaydedildi.

"ONLARCA GÜVENLİK ZAFİYETİ, RANT HIRSIYLA VE KÂR UĞRUNA ATLANAN TEDBİRLER VE YASA İHLALLERİ ORTADA”

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Canlarımızı geri getiremesek de, hem onların anısını yaşatmak, hem de gelecekte pek çok insanı yaşatmak için, bu kasıtlı fiillere imza atan sorumluların ‘olası kastla’ ölüme sebebiyet verme suçundan cezalandırılmalarını talep ediyoruz.

Görmezden gelinen onlarca güvenlik zafiyeti, rant hırsıyla ve kâr uğruna atlanan tedbirler ve bile bile yapılan yasa ihlalleri ortadadır. Son bilirkişi raporunda açıkça belirtilen her detay, bizim sevdiklerimizin hayatına mal olan sorumsuzluk zincirinin parçalarıdır. Bu yasadışı fiiller ve kasıtlı ihlaller, hiçbir biçimde göz ardı edilemez.”

"ADALETİN TECELLİ ETMESİ İÇİN MÜCADELEMİZİ SONUNA KADAR SÜRDÜRECEĞİZ”

Ailelerin, şu anda tutuksuz yargılanan sorumluların tutuklanmasını ve görevlerini ihmal eden kamu görevlilerinin yargılanması taleplerinin dile getirildiği açıklamada, “Adaletin tecelli etmesi için mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğimizi tekrar söylüyoruz.

Sorumluların hukuk önünde hesap vermesini, bu suçların en ağır cezalarla cezalandırılmasını ve benzer felaketlerin tekrar yaşanmaması için gerekli tüm önlemlerin alınmasını talep ediyoruz.

Şampiyon Meleklere adalet sözümüz var. Unutmuyoruz, vazgeçmiyoruz, affetmiyoruz!”

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