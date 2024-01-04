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İsias davasında ikinci gün...

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35’i Kıbrıslı Türk sporcu ve öğretmenlerden oluşan kafilenin yanı sıra toplam 72 kişiye mezar olan İsias Otel davası bugün de devam ediyor.
İsias davasında ikinci gün...

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davada dün sanıkların dinlenmesi ardından bugün aileler (müştekiler ) dinlenecek.

İkinci günün duruşması Türkiye saatiyle saat 09.00’da (KKTC saati 08.00) başladı.

Dün sabah 09.00 sıralarında başlayıp akşam 21.00’de sona eren 12 saatlik duruşmada sanıklar dinlenmişti.

Cumhuriyet savcısı tutuklu  bulunan sanıkların tutukluluk hallerinin devam etmesine karar vererek, duruşmanın bugün sabah 09.00’a ertelenmesine karar vermişti.

İsias Otel’in 5'i tutuklu 11 sanığı hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edilen iddianamenin kabulü ardından ilk dava dün görüldü.

Ailelerin “Olası Kast” için mücadelesi devam ediyor.

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