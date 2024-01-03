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İsias duruşmasında kimlik tespitleri tamamlandı, duruşma devam ediyor

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Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün Türkiye saatiyle saat 09.00'da başlayan İsias davası duruşmasında, kimlik tespitleri tamamlandı.
İsias duruşmasında kimlik tespitleri tamamlandı, duruşma devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Otel’ine ilişkin 5’i tutuklu 11 sanığın yargılanmasına başlandı.

Adıyaman Adliyesi’ndeki duruşmada davanın bir numaralı müşteki konumundaki Başbakan Ünal Üstel, hayatını kaybedenlerin aileleri ve sevenleri ile Türkiye’den tur rehberlerinin aileleri hazır bulunuyor. Sanıklar ise online yöntemle duruşmaya bağlanıyor. 

Duruşmanın yapıldığı salonun dışında tahsis edilen diğer salonda ise duruşma canlı yayın olarak aktarılıyor. 

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı Adliye salonlarında görüntü ve ses kaydı alınmasına izin verilmiyor. 

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