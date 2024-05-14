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İsias için yeni raporu 9 Eylül Üniversitesi yazacak!

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Şampiyon Meleklerimize mezar olan Grand İsias Otel ile ilgili yargı sürecinin devam ettiği Adıyaman Mahkemesi, yeni bir bilir kişi raporu hazırlanması için raporu 9 Eylül Üniversitesi’ne gönderdi.
İsias için yeni raporu 9 Eylül Üniversitesi yazacak!

Anımsanacağı üzere mahkemeye Gazi Üniversitesi raporu sunulmuş, Şampiyon Meleklerimiz ve ayni otelde hayatlarını kaybeden tur rehberlerinin aileleri Gazi Üniversitesi raporuna itiraz etmişti.

Mahkeme son oturumda yeni bir üniversiteden bilir kişi raporu talep edilmesi kararı üretmişti. Bu çerçevede yeni bilirkişi raporunun 9 Eylül Üniversitesi’nden istenmesi kararlaştırıldı ve bilirkişi raporu üniversiteye gönderildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya, mücadelelerinin zanlıların olası kastla yargılanması olduğunu ifade etti

Karakaya’nın açıklaması şöyle:

“Bilime, hukukun üstünlüğüne inanmak istiyoruz. Konusunda uzman kişilerin Isias da yaşanan cinayeti tüm gerçekliği ile bir kez daha mahkemeye göstereceğine inanıyoruz. 16 saniyede yıkılan ve sevdiklerimize mezar olan bu kum yığının bilim ile bir açıklaması var ve bilirkişilerin bu gerçek doğrultusunda düzgün bir rapor sunacağına inanmak istiyoruz. Isias’ta en sevdiklerimizi, ne olursa olsun diyen, usulsüz iş yapan, ahlaksızlar tarafından kaybettik ve son nefesimize kadar bu kişilerin olası kastla yargılanması için mücadele edeceğimizi tekrarlamak isteriz” dedi

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