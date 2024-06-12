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İsias Otel davası… İpekçioğlu: Halil Bağcı ile Efe Bozkurt tutuklu yargılansın

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Türkiye’deki 6 Şubat depreminde yerle bir olan Adıyaman’daki Grand İsias Otel ile ilgili duruşmanın üçüncüsü Adıyaman Adliye Sarayı’nda başladı.
İsias Otel davası… İpekçioğlu: Halil Bağcı ile Efe Bozkurt tutuklu yargılansın

Voleybol şampiyonası için bu otelde konaklayan Şampiyon Meleklerimiz ile birlikte 72 kişiye mezar olan otele hayat verenlerin yargılanmasına devam ediliyor.

Ailelerle birlikte Başbakan Ünal Üstel, ana muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı ve Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Meclis Deprem Komitesi üyesi milletvekilleri ve Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı’nın da hazır bulunduğu dava az önce başladı.

Aileler zanlıların olası kast ile yargılanmasını talep ediyor…

İpekçioğlu:Halil Bağcı ile Efe Bozkurt tutuklu yargılansın

Duruşma başlangıcında yargıç, davacı olan Şampiyon Meleklerin ve rehberlerin ailelerine ‘eklemek istediğiniz bir şey var mı?’ şeklinde bir soru yöneltti.

Ailelerden Pervin Aksoy İpekçioğlu söz aldı ve Gazi Üniversitesi raporuna göre serbest bırakılan Halil Bağcı ile Efe Bozkurt’un tutuklu yargılanmasını talep etti.

İpekçioğlu, mahkemenin bir önceki duruşmada Gazi Üniversite raporu yerine başka bir üniversiteden rapor istediğine dikkat çekti.

İpekçioğlu, yapı ruhsatı verilmesinin iki taraflı işlem olduğunu ama bu iki taraflı işleme rağmen Gazi raporunun tek tarafı suçsuz gösterdiğine vurgu yaptı.

İpekçioğlu, iki zanlının da tutuklu yargılanmasını talep etti.

 

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