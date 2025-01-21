İsias Otel davasında “gerekçeli karar” açıklandı: Aileler açıklama yapacak

Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Otel'e ilişkin davada 6 sanığa verilen hapis cezalarının gerekçeli kararı hazırlandı.
Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği'nden yapılan açıklamada, gerekçeli kararın ailelere ulaştığı bildirildi.
Aileler, bugün saat 13.00’da Barolar Birliği’nde karara ilişkin bir basın toplantısı düzenleyecek.
İsias Otel'in sahibi Ahmet Bozkurt 17 yıl 17 ay, Mehmet Fatih Bozkurt 15 yıl 28 ay 28 gün, Erdem Yıldız 17 yıl 17 ay 7 gün, Halil Bağcı 7 yıl 16 ay, Mehmet Göncüoğlu 7 yıl 16 ay ve Hasan Arslan 15 yıl 16 ay 20 gün hapis cezasına mahkum edilmişti. Efe Bozkurt, Seda Zeren, Şule Özbek, Bilge Açık ve Ulviye Bozkurt beraat etmişti.
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